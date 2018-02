Kacey Musgraves, Willie Nelson, Kris Kristofferson, Alison Krauss, Brad Paisley & Weitere Künstler auf neuem Johnny Cash Album!

Eine A-Liste von Künstlern – darunter Willie Nelson, Kacey Musgraves, Alison Krauss, Kris Kristofferson, Brad Paisley und andere – wurde ausgewählt, um Songs aufzunehmen, die aus Johnny Cashs Gedichten, Texten und Briefen zusammengestellt wurden.

Das neue 16-Song-Album Johnny Cash: Forever Words wird am 6. April veröffentlicht.

Als Johnny Cash und June Carter Cash im Jahr 2003 verstarben, hinterließen sie, wie Sohn John Carter Cash es nannte: eine „monströse Anhäufung“ von Dingen. Darunter Johnny Cash’s handgeschriebene Briefe, Gedichte und Dokumente.

In den vergangenen zwei Jahren luden die Album-Produzenten John Carter Cash und Steve Berkowitz eine herausragende Besetzung von Musikern ein, um neue Musikstücke zu kreieren, die diese neu entdeckten Texte begleiten sollten.

Auf dem Album sind Künstler wie: Kris Kristofferson, Willie Nelson, Ruston Kelly, Kacey Musgraves, Brad Paisley, Chris Cornell, Alison Krauss und Union Station, T. Bone Burnett, Rosanne Cash, John Mellencamp, Juwel, Elvis Costello, Carlene Carter, Daily und Vincent, I’m with Her, Robert Glasper, Ro James, Anu Sun, The Jayhawks und Jamey Johnson, vertreten.

„Es war wirklich eine Herzensangelegenheit, den Künstler für jedes Lied zu bestimmen“, sagte John Carter Cash. „Ich wählte die Künstler aus, die am meisten mit meinem Vater verbunden sind, die eine persönliche Geschichte hatten, die mit Dad zusammenhing. Es wurde zu einem aufregenden Unterfangen, diese Werke durchzugehen, sie zusammenzufügen und sie verschiedenen Leuten zu präsentieren, die sie auf eine Art und Weise fertigstellen konnten, von der ich glaubte, dass es Dad gefallen hätte. “

Zu den Highlights des Albums gehören „Forever / I Still Miss Someone“, in dem Kris Kristofferson das letzte Gedicht rezitiert, das Johnny je geschrieben hat, neben der Gitarrenbegleitung von Willie Nelson; sowie „To June This Morning“, einem Brief, den Johnny an seine Frau schrieb. Dieser Song wird von dem Ehepaar Ruston Kelly und Kacey Musgraves interpretiert.

Seht hier den Trailer zu Johnny Cash’s Forever Words Album

Quelle: Nash Country Daily, Youtube / ForeverWordsVEVO