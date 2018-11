Josvhille veröffentlichen neue Single „UNBESIEGBAR“

„Unbesiegbar“ – den perfekten Sound zum heißen Herbstbeginn bringen JOSHVILLE: die Gewissheit, dass man mit dem richtigen Menschen an der Seite die Welt aus den Angeln heben kann – „Unbesiegbar“ vereint coolen Gitarrensound mit rauchigen Vocals und einprägsamer Melodie: Countryklänge für Herz und Seele.

Background JOSHVILLE:

Gibt’s ja gar nicht: Moderne Country Musik mit deutschen Songtexten.

Doch, denn JOSHVILLE setzen einen Trend. Sänger und Gitarrist Joscha Wittschell

und sein „Team Joshville“ – vorneweg Florian Kremer -Co-Songwriter und Pianist- vereint die Liebe zur „New Country“ und gutem Essen. Doch wie man kulinarisch wie musikalisch auf einen Nenner kam, ist eine längere Geschichte… in Kürze geht die so:

Ende 2015 lernen sich Joscha und Florian bei einem Auftritt kennen: Beim Verzehr einer großen Antipasti Platte backstage stellen die Zwei Gemeinsamkeiten fest: Florian unterrichtet an der Schule, an der Joscha Abitur machte – und beide sind Fans des Modern Country Sounds, der durch Künstler wie u.a. Keith Urban und Thomas Rhett in den letzten Jahren die Welt erobert.

Bei Autofahrten zu Auftritten hören Joscha und Florian fortan nur noch Countrymusik, drehen voll auf und beginnen Songs zu schreiben. Das Ergebnis ist das Album „Auf dem Weg“ (VÖ 2019) – produziert in den High Tide Studios in Hennef von Dominik Hartmann. Vorab gibt es nun daraus ab 23. November 2018 die Single „Unbesiegbar“.

Foto & Text: Joshville