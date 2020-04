John Prine hat den Kampf gegen Covid 19 verloren, er verstarb im Alter von 73 Jahren.

Der Songschreiber wurde seit 26. März 2020 künstlich beatmet und kämpfte zwei Wochen gegen das heimtückische Virus an.

Schon mehrfach siegte der Countrysänger gegen den Krebs, diesen Kampf nun aber verlor er leider.

R.I.P.

Portrait John Prine:

Am 10. Oktober 1946 wird John Prine in Illinois geboren und begann mit seine musikalische Laufbahn mit Mitte Zwanzig als Folk- Sänger, als er Kontakt zu Kris Kristofferson fand und einen Plattenvertrag bekam.

In den 90er Jahren gründete er das Label ‘Oh Boy Records’ und das erste Album hier “The Missing Years” brachte ihm einen Grammy ein.

Er wurde in die ‘Hall of Fame’ in Nashville aufgenommen, erhielt von BBC Radio den ‘Lifetime Achievement Award for Contribution to Songwriting’.

John Prine ist in der Liste der 100 besten Songwriter aller Zeiten vertreten.

Am 7. April 2020 starb John Prine an Covid 19 in einer Klinik in Nashville/ Tennessee.

Foto: Sebastian Timm