Joe Diffie stirbt nach Corona- Infektion

Joe Diffie (*28.12.1958) ist den 90er Jahren ein gefeierter Countrystar und schafft es mit Songs, wie ‘Third Rock from the Sun’ auf Platz 1 der Charts. Erfolge feierte nicht nur solo, sondern er begeisterte auch an der Seite von Tracy Lawrence und Mark Chesnutt als “The Rockin’ Roadhouse Tour”.

Im November 1993 wird er als Mitglied der ‘Grand Ole Opry’ aufgenommen und im Jahre 2002 wird er in die ‘Oklahoma Music Hall of Fame’ aufgenommen.

Am 29.März 2020 verstirbt der Countrysänger im Alter von nur 61 Jahre in Folge einer Corona- Infektion.

R.I.P. und unser herzliches Beileid seinen Angehörigen. 🕯🙏😪

Foto: Grand Ole Opry