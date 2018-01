Jason Aldean veröffentlicht neue Single

Jason Aldean veröffentlichte am Freitag, 26. Januar 2018 die erste Single „You Make It Easy“ von seinem kommenden achten Studioalbum Rearview Town, das am 13. April 2018 veröffentlicht wird.

Die bluesige Ballade wurde von Morgan Wallen, Jordan Schmidt und Brian Kelley von Florida Georgia Line und Tyler Hubbard geschrieben.

„In Macon, Georgia aufgewachsen, hatte ich die Chance, so viele verschiedene Musikstile kennenzulernen“, sagt Jason. „Als ich im Teenageralter anfing, in Bands zu spielen, habe ich einfach alles aufgefrischt. Vieles davon kommt auf dieser Platte heraus. . . wo ich gewesen bin und wer ich jetzt bin. “

Hört hier in den Song hinein:

https://open.spotify.com/album/22Fg3sBQFHHrig7VEKzDbS