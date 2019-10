JASON ALDEAN: Hier rockt einer der größten Superstars der New-Country-Welt in seinem 360-Grad-Videoclip “We Back”

Mit der Veröffentlichung des Musikvideos zur neuen Single “We Back” ermöglicht JASON ALDEAN seinen Fans einen völlig neuen Blick auf seine Live-Performance.

“We Back” stammt von JASON ALDEANs kommendem Studioalbum “9” (Macon Music / Broken Bow Records), das am 22. November bei BMG erscheint. Der Song steht für das, was ALDEAN am besten kann: “gitarrenbetonte Stadion-Hymnen”, wie der Charlotte Observer jüngst attestierte – kein Wunder, bilden doch immer wieder fette Classic-Rock-Gitarrenriffs das musikalische Grundgerüst seiner Hits.

Der dreimalige ACM “Entertainer des Jahres” ist mit seinen 23 #1 Hits eine dominierende Kraft in den Charts. Er ist der einzige Country-Act in der Geschichte, der viermal (in Folge) die Billboard 200 aller Genre-Charts anführte, dabei bislang 15 Milliarden Streams generierte und mehr als 18 Millionen Alben verkaufte.

Unter der Regie seines langjährigen Mitstreiters Shaun Silva bietet das Musikvideo zu “We Back“ einen Platz in der ersten Reihe auf ALDEANS Tour. Es spiegelt die Energie und Spielfreude so wider, als könnten die Zuschauer in Echtzeit die Performance selbst auf der Bühne miterleben.

Um einige der im Video ungewöhnlichen Kameraeinstellungen zu erzielen, verwendete Silva acht 360-Grad-Kameras mit speziell angefertigten Halterungen an Aldeans Mikrofon, den Instrumenten der Band und einer Bierdose, die am Ende des Clips in ALDEANS Richtung geflogen kommt.

“Wir haben in der Vergangenheit schon Musikvideos von unseren Touren herausgebracht, aber Silva hat hier einen richtig coolen Spin reingebracht”, sagt Aldean. “Die Fans haben das Gefühl, als würden sie mit uns auf der Bühne stehen. Das habe ich so in dieser Form noch nicht erlebt.”

Musikvideo “We Back“:

