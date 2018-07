Jason Aldean & Brittany Kerr erwarten Nachwuchs

Mit folgenden Worten gaben Countrystar Jason Aldean und seine Ehefrau Brittany Kerr heute bekannt, dass sie Nachwuchs erwarten:

„Sup everybody……. guess who is gonna be a BIG brother! #thisdude #aldeanpartyof6“

Für Jason Aldean ist es das vierte Kind. Mit seiner Ex-Frau Jessica hat er bereits zwei Töchter. Vor sieben Monaten erblickte dann der gemeinsame Sohn von ihm und Ehefrau Brittany, mit der er seit 2015 verheiratet ist, das Licht der Welt.

Wir sagen Herzlichen Glückwunsch und alles Gute! 🍀🍼👶🏼

Foto: https://www.instagram.com/jasonaldean