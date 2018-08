Ive & T.Bo veröffentlichen Neues Album „Wrecked ’n Blue“

-Pressemitteilung-

Nachdem Ive & T.Bo im März 2017 ihr erstes Album Fruits of Roots veröffentlichten, begaben sie sich drei Monate nach Release wieder ins Studio, um mit den Aufnahmen für ihr zweites Album zu beginnen.

Wie auch bei Fruits of Roots sollte André Horstmann (Betreiber von N13 Music und dem Neuwerkstudio in Lahr) wieder als Techniker und Co-Produzent mit im Boot dabei sein. Horstmann arbeitete um das Jahr 2000 auch schon mit Größen wie u.a. Rod Stewart, Slash und den All Saints.

Nachdem eine ungefähre Richtung definiert und das Studio für die Aufnahmen vorbereitet war, konnte auch schon die erste von vielen Sessions beginnen.

Anders als bei der EP The one & only (2016) und Fruits of Roots (2017) sollte diesmal komplett ohne Gastmusiker gearbeitet werden.

So wurden von Juni 2017 bis März 2018 elf neue Songs, zehn Originale und ein Traditional, aufgenommen und produziert .

Innerhalb dieser Setlist bewegten sich Ive & T.Bo auf verschiedensten Instrumenten, so kamen neben der für die beiden gewöhnliche Intrumentierung z.B Autoharp, Akkordeon, Slide Gitarre, Klavier und Wurlitzer Piano zum Einsatz.

Die Stücke wurden wie schon bei den vorherigen Releases von T.Bo Gawer geschrieben, bis auf den zur Tradition gewordenen Bonustrack, der wie auch auf Fruits of Roots ein Traditional sein sollte.

Stilistisch bewegt sich das Album Wrecked ’n Blue rootsgetreu zwischen Country, Folk und Blues.

Thematisch „einmal durch den Garten Leben“ führen die Geschichten autobiografisch

durch das düstere Tal der Depression, über lange Straßen und an einsame Tresen. Immer auf der Suche nach dem Platz der „Zuhause“ genannt wird.

Am Ende steht aber das Vertrauen in eine höhere Macht und das es sich zu kämpfen lohnt im Vordergrund!

Das Cover ziehrt ein abgewrackter Stapler in mitten einer etwas in die Jahre gekommenen Scheune. Die Farben der Maschine sind kräftig, wobei das Umliegende eher dunkel und düster hervorscheint…WRECKED ‚N BLUE

Das Bild „ausrangierter“ Motive zieht sich durch das gesamte Digipac, bis auf dem CD Trey Roots und Moderne zusammenkommen. Hinter der schlicht gehaltenen, schwarzen CD erscheint das Foto von Billy Gibbons mit Ive & T.Bo. Dieses ist mit einem Zitat vom ZZ Top Frontmann betitelt; Don’t play the Blues so fast, there`s nothing at the end of the road!

Tracklist:

01. Wrecked ’n Blue (words & music T.Bo Gawer)

02. Hero of tomorrow (words & music T.Bo Gawer)

03. Son of the road (words & music T.Bo Gawer)

04. No place for me (words & music T.Bo Gawer)

05. Requiem (words & music T.Bo Gawer)

06. Please come home (words & music T.Bo Gawer)

07. It’s all over now (words & music T.Bo Gawer)

08. I got nothing but the Blues (words & music T.Bo Gawer)

09. One more whiskey, one more beer (words & music T.Bo Gawer)

10. Amazing grace (traditional)

11. Sweet Mary (words & music T.Bo Gawer)