Iowa State Fair jährlich im August & weitere Highlights des Bundesstaates Iowa

Aug 18 Sun 8:00 PM Hootie and Thewfish



Die Tickets fangen je nach Künstler zwischen $40-83 an, nach oben ist natürlich keine Grenze. Es sind alles Open-air Konzerte auf dem Messegelände im sogenannten Grand Stand.

Nach dem Fair kann man in Richtung Minnesota nach Clear Lake ca. 1:45 -2 h fahren . Clear Lake hat traurige Berühmtheit in der Nacht vom 3. Februar 1959, als dort Buddy Holly und und drei weiter3e Insassen , Ritchie Valens, J. P. “The Big Bopper” Richardson und der Pilot Roger Peterson. Der Tag wurde später auch “The Day the Music Died“ ,bekannt, durch den Liedtext von Don McLean’s 1971 song “American Pie.”

Wer aber lieber in Richtung Missouri oder Kansas fahren mochte, für den könnte ich noch Clarinda Iowa, ca 2:30 H von Des Moines, dem Geburtsort von Glenn Miller empfehlen. Dort findet jährlich im Juni ein Glenn Miller- Festival statt. Der Musiker, Trompeter Komponist und Bandleader dessen Flugzeug während des 2ten Weltkrieges in der Nacht des 15. Dezember über dem englischen Kanal verschwand. Glenn Miller wurde nur 40 Jahre alt, aber genau wie Buddy Holly ist seine Musik unsterblich.

Danke fürs lesen 😉