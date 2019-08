Interview zum Tuckerville Festival 2019

Am 7. September findet in Enschede (Niederlande) zum vierten Mal das Tuckerville Festival statt.

In diesem Jahr kooperiert das CountryHome mit dem Tuckerville Festival und so nahm sich Sjoerd Huismans, der Marketingverantwortliche von „Friendly Fire”, kürzlich Zeit für ein kleines Gespräch mit Redakteurin Tanja, um über das kommende Festival zu plaudern.

Tanja: Hallo Sjoerd, es freut mich, dass Du dir Zeit für ein Gespräch nimmst. Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit dem Tuckerville Festival.

Bitte erzähle uns etwas über Deine Arbeit und natürlich das Festival.

Sjoerd: Hallo Tanja, es freut uns auch sehr.

Ich bin für das Marketing zuständig.

Das Tuckerville Festival fand zum ersten Mal im Jahr 2014 statt.

Damals war das eine kleine Version im Stadion „De Grolsch Veste“ in Enschede statt. Das ist das Stadion vom Fussballverein „FC Twente“.

Ilse DeLange hat es damals schon mit Country- Musikern organisiert.

Nach dem Festival war es etwas ruhig geworden.

Seit 2017 findet es nun wieder statt und wir organisieren es gemeinsam mit Ilse DeLange und ihrem Management. Zusammen haben wir es geschafft ein größeres Festival daraus zu machen, aber immer noch in intimer Atmosphäre.

Es findet mitten in der Natur, in einem Park in der Nähe von Enschede statt.

Das Programm ist bunt gemischt … Country, Roots, Pop – große Namen aber auch noch etwas unbekanntere Künstler treten hier auf.

Tanja: Im letzten Jahr war eine Redakteurin vor Ort und sie fand es großartig – das LineUp, wie auch die ganze Organisation.

Wir freuen uns sehr, dass es in diesem Jahr wieder stattfindet.

Wird es in diesem Jahr ähnlich sein? Was wird die Besucher erwarten?

Sjoerd: Es wird ähnlich ablaufen, die Bühnen werden genau so groß sein, aber es werden mehr Besucher erwartet. Wir denken und hoffen, dass es ausverkauft sein wird.

Letztes Jahr war Carrie Underwood unser Headliner. In diesem Jahr wird James Morrison der Headliner sein – er ist ein großer britischer Sänger.

Ja doch, ich glaube, es wird genauso gut sein, wie im letzten Jahr.

Tanja: Wie seid Ihr auf die Idee gekommen, so viele Künstler an einem Tag zu präsentieren?

Sjoerd: Wir waren der Meinung, dass es so etwas in der Art in Holland noch nicht gab. Es gibt aber viele Menschen die Country mögen, ganz besonders im Osten von Holland. Da ist Country ganz groß. Es gibt kleinere Festivals und Abende, aber ein Countryfestival in dieser Größenordnung ist etwas Neues. Wir haben das Potential gesehen, besonders nach der ersten Version vom Tuckerville und natürlich ganz viel positives Feedback.

So ist es – durch Mundpropaganda – von Jahr zu Jahr gewachsen.

Tanja: Die Location selbst ist wunderschön. Wer kam auf die Idee an den See zu gehen?

Sjoerd: Naja, weil das erste Mal im Fussballstadion gut angenommen wurde und wir regional bleiben wollten.

Die Leute da heißen „Tucker“, deswegen heißt es Tuckerville. Wir wollten also unbedingt in der Gegend bleiben, aber eben eine Open- Air Geschichte daraus machen … Nur so konnten wir mehr Bühnen und Food-Trucks organisieren und den Kinderbereich „Kidsville“ ins Leben rufen.

Tanja: Auf was freust du dich besonders?

Sjoerd: Ich freue mich besonders auf „The Teskey Brothers“. Ich finde sie großartig. Ein noch ziemlich neue australische Band. Das neue Album der Band wird bei uns in Holland oft gespielt. Ich finde die Songs wunderschön und das passt hervorragend zum Festival.

Tanja: Das hört sich gut an. Wir werden direkt mal in das Album reinhören.

Sjoerd: Unbedingt. Wirklich empfehlenswert.

Tanja: Sag mir, weshalb sollten sich die Musikfans aus Deutschland auf den Weg nach Holland machen?

Sjoerd: Weil wir viele gute Acts da haben. Und es ist in Grenznähe, also auch für deutsche Fans gut erreichbar. Wie schon gesagt, das Festival in seiner Art ist einzigartig und man sollte das man sich nicht entgehen lassen.

Im letzten Jahr hatten wir schon hunderte deutsche Fans hier, das war schon echt gut.

Tanja: Wir Deutschen fahren leider immer nicht gern so weit – das ist so eine deutsche Macke 😉

Aber wir vom CountryHome möchten auf jeden Fall versuchen zum Festival zu kommen.

Kann man vor Ort campen oder so?

Sjoerd: Ja, es gibt viele Campingplätze in der Gegend. So kann man das auch locker mit einem Urlaub kombinieren.

Tanja: Das hört sich toll an. Wo können sich denn unsere Leser über das Tuckerville informieren und Up-to-Date bleiben?

Sjoerd: Auf all unseren Social- Mediakanälen:

http://facebook.com/tuckervillenl

https://instagram.com/tuckervillenl

Und in diesem Jahr neu ist unsere deutsche Website: www.tuckerville.nl/de Hier kann man alle Termine finden, die Spielzeiten, Line-up, Infos zum Essen und Trinken, Kinderprogramm und und und …

Tanja: Prima. Das ist ein guter Service für die deutschen Fans.

Noch eine Frage, gibt es schon Pläne für ein Tuckerville 2020?

Sjoerd: Es gibt noch keine konkreten Pläne. Aber sobald es hierzu Infos gibt erfahrt Ihr das natürlich.

Tanja: Super.

Dann wünsche ich Euch erstmal ganz viel Erfolg für das Festival am 7. September und vielleicht treffen wir uns ja vor Ort.

Sjoed: Vielen Dank! Es wäre schön, wenn Ihr kommt!

Tanja: Danke Dir und Bye Bye

Sjoerd: Bye Bye