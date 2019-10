Interview mit T.Bo Gawer (Ive & T.Bo)

Aktuell geht es bei Ive & T.Bo wieder mal rund … News News News … Da ist es mal wieder Zeit für ein Gespräch mit dem CountryHome.

Susi: Ihr habt am Samstag im American Western Saloon mit Stevie Simpson gespielt. Wie war der Trip nach Berlin und Euer Auftritt?

T.Bo: Wir haben uns aufgrund diverser Projekte dazu entschieden, mit dem Zug nach Berlin zu reisen und die insgesamt 14 Stunden Fahrzeit zu nutzen, um das eine oder andere zu besprechen. War ein entspanntes Geschäftsmeeting bei 300km/h. Klar war es nach ein paar Stunden ein wenig ermüdend, aber was soll’s…die Bahn hat Wein, Bier und Snacks an

Bord (lach).

Beim Konzert hingegen haben wir mega Spaß gehabt. Ich meine der AWS ist nun mal ein hammergeiler Laden, das Team voll auf Zack und rund um Franky, den Betreiber, einfach überaus gastfreundlich und sorgen mit ihrer liebenswerten Art einfach für einen traumhaften Abend. Schön war auch, ein paar unserer liebgewordenen “Meeting-Freunde” wiederzusehen, was natürlich auch Anlass für gemeinsame Fotos und viele Unterhaltungen war…war großartig!

Mit Stevie die Party gemeinsam zu gestalten, war ebenso genial. “That bloke and his mandoline” ist einfach ein Killer, ein absolut großartiger Musiker und Songschreiber, wie auch menschlich eine absolute Bereicherung für diese Welt. Wir konnten an diesem Abend bei ein paar Drinks und interessanten Gesprächen unsere Freundschaft ein wenig vertiefen.

Im Gesamten zu sagen: Leute, besucht den Saloon so oft wie es geht! Da geht’s noch wirklich um Musik und da stimmt von der Küche bis hin zum Jack Daniels-Dessert einfach alles!! Und!…zieht allgemein los und unterstützt Live-Musik 😉

Susi: Dem kann ich nur beipflichten! Bei Franky ist es einfach toll und Live- Musik sollte immer unterstützt werden! Das ist so viel mehr wert, als nur daheim im Kämmerlein in eine CD zu hören.

Sag, am Montag kam die Mitteilung, dass ihr beim DRPP nominiert seid und Preise mit nach Hause nehmen werdet. Erzähl uns etwas dazu. In welchen Kategorien werdet Ihr als Sieger nach Hause gehen?

T.Bo: Yea, genau genommen kam die Mitteilung so wie wir von Berlin nach Hause kamen und in der Nacht den Briefkasten geöffnet haben. Wir hatten nicht mal im Ansatz Berlin verdaut und gleich der nächste Gong!!…das ist echt anstrengend (lach)

Spaß beiseite. Wir freuen uns natürlich tierisch darüber und fühlen uns auch wirklich geehrt mit “Wrecked ‘n Blue” so gut im Rennen zu sein. Wir sind wieder in vier Kategorien definitiv am Start: Beste Country-Sängerin – Bester Country-Sänger – Bestes Country-Album – Bester Country-Song.

Wie bei “Fruits of Roots” werden wir mit jeweils einem der ersten 3 Plätze ausgezeichnet, wobei wir jetzt schon völlig relaxed sind und uns über diese Auszeichnung freuen…komme was wolle, das Ding ist im Sack (lach)

Susi: WOW! Herzlichen Glückwunsch! Das freut mich sehr für Euch und ich drücke natürlich die Daumen, dass es der erste Platz wird! Seid Ihr bei der Verleihung auch vor Ort?

T.Bo: Wie es bei uns “leider” immer so ist, werden wir bei der Verleihung selbst gar nicht teilnehmen können, da wir auch über diesen Zeitraum sehr gut ausgebucht sind. Werden aber im Irish Pub im Europa Park mit den Leuten feiern und ordentlich auf den Putz hauen!

Bei knapp 120 Konzerten fallen natürlich sehr viele andere Sachen ins Wasser. Aber wir wollten es ja so 😉

Susi: Ihr werdet für eurer aktuelles Album “Wrecked ‘n Blue” ausgezeichnet und auch für einen Song. Mit welchem Song habt Ihr Euch beworben?

T.Bo: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ich habe “Please come home” in zwei Kategorien vorgestellt: Beste Countrysängerin und bester Countrysong.

Die Geschichte im Song ist lyrisch meiner Meinung nach schön erzählt und Ive trägt diesen Song, schon alleine mit dem a cappella Intro, sehr herzergreifend vor.

Das sage ich und mancher wird mir zustimmen; sucht man z.B. den Nachwuchs einer Emmylou Harris…sie könnte es sein!

Dieses Stück lag lange in meiner Songkiste, bis ich Ives Stimme dazu gehört habe. Ab dem Zeitpunkt hatte der Song auch eine Mum (lach)

Susi: Na dann drücken wir mal die Daumen, dass dieser Song Ive zur “Besten Countrysängerin” kürt.

Vor fast genau einem Jahr haben wir uns schon mal unterhalten und du hattest mir erzählt, dass es schon neue Songs für weitere Alben gibt. Wie ist da die Lage? Können wir uns auf etwas neues freuen?

T.Bo: Definitiv.

Susi: Oh schön!!

T.Bo: Es sind in den letzten Monaten wieder sehr viele neue Songs entstanden und momentan ist der Schaffungsprozess auch etwas spooky. Vieles fliegt im Moment wieder durchs Universum und wartet nur darauf eingefangen zu werden…Meine Antennen sind zur Zeit scharf gestellt. Mal sehen was kommt, was passiert und was daraus wird. Wir sind stets in Alarmbereitschaft 😉

Susi: Das heißt es wird ein Neues Album geben? Was wird uns erwarten?

T.Bo: Das Schlimme ist, dass wir eigentlich jedes Mal was anderes gemacht haben als wir eigentlich vor hatten. Aus kleiner Erfahrung zu unserer Arbeit zu sprechen. Eine Tür wird geöffnet und was wir in diesem Raum finden, bleibt auch für uns eine lange Zeit eine Überraschung (lach)

Wir werden auf jeden Fall wieder absolut puristisch und mit wenig “Schnick-Schnack” an die Arbeit gehen. Die Songs sollen im besten Fall von der Live-Performance nur wenig abweichen, aber auch nicht beim zweiten Mal “Platte hören” langweilig werden.

Susi: Das klingt spannend! Halte mich/ uns bitte auf dem laufenden!

Mein Team und ich freuen uns, Euch bald live beim Country Music Meeting und beim Kick off erleben zu dürfen. Können wir uns da auch auf neue Songs live freuen?

T.Bo: Wir freuen uns auch sehr darauf. Das Wochenende mit unseren Homies in Berlin, mit Franky und der Teil-Crew des Meetings hat natürlich reichlich Appetit auf Februar gemacht und wir können definitiv wieder ein abwechslungsreiches Repertoire versprechen. Alte, neue, bekannte und unbekannte Songs…facettenreich wie das Leben eben 😉

Susi: Klingt gut! Dann sehen wir uns in genau 115 Tagen bei Franky!

Alles Gute für Euch und Eure Vorhaben!

Fotos: T.Bo Gawer