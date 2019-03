Interview mit HONEYLAND

Auf dem 9. Country Music Meeting fand auch die Band HONEYLAND aus Duisburg den Weg zu uns.

Wir unterhielten uns ein wenig mit der sympathischen Band und sie erzählten und etwas über ihre Musik und welchen Award sie schon gewonnen haben.

CountryHome: Hey Ihr Lieben, stellt Euch doch bitte kurz mal vor und erzählt uns, was Ihr so macht.

HONEYLAND: Ja Hallo, wir machen New- Modern- Country, rockigen Country. Wir machen den Country, der hier mal Platz finden muss, der gehört werden muss.

Das sind Sachen von Miranda Lambert, das ist Sugarland, Dixie Chicks … Das sind richtig rockige Nummern und das macht Spaß.

HONEYLAND- Ela: Mein Slogan ist: Musik ist unsere liebste Art zu denken.

Und genau das tun wir auch, wir denken in Musik.

CountryHome: Das ist Klasse.

Ihr seid zu viert in Eurer Band?

HONEYLAND: Ja genau, wir sind zu viert. Ela an den Vocals, Peter an den Bass & Vocals, Bob an der Gitarre & Vocals und Holger an den Drums.

CountryHome: Wo kann man Euch denn, außer hier auf dem Country Music Meeting, noch sehen?

HONEYLAND: Wir sind gerade dabei unseren Bereich etwas auszubauen, auch international. Wir fahren überall gern hin. Bisher war es hauptsächlich Ruhrgebiet, Emsland und so.

CountryHome: Das ist toll, wir hoffen Euch dann bald überall live erleben zu können.

Gibt es von Euch eigentlich auch schon eine CD?

HONEYLAND Wir haben tatsächlich zwei Songs aufgenommen. Diese findet man auf unserer Website www.honeyland-band.de. Wir haben auch einen YouTube- Channel, hier findet man Videos von Live- Auftritten, Proberaum- Videos, Car- Clips von der Fahrt zu Auftritten … das findet man alles auf dem Honeyland- YouTube- Channel.

CountryHome: Wir haben gehört, dass Ihr auch schon mal einen Preis gewonnen habt? Erzählt uns doch mal etwas darüber.

HONEYLAND: Ja, das war der Deutsche Country Star 2018 und da haben wir im Bereich New Country mit 62% den ersten Platz belegt.

Das schöne daran ist, dass es ein Publikumsaward ist, das heißt die Fans müssen voten. Das hat uns natürlich überrascht, da wir ja noch gar nicht so lange am Start sind.

CountryHome: Das freut uns sehr für Euch! Herzlichen Glückwunsch zum Award! Das ist schön, dass Ihr und Eure Musik so gut angenommen wird!

Gibt es noch irgendetwas, was Ihr den Lesern unbedingt noch mitteilen wollt?

HONEYLAND: Wir sind anders! Wir werden oft falsch eingeschätzt. Wenn wir gebucht werden, dann oft auf kleinen Bühnen und dann pusten wir immer alle weg, weil wir so unglaublich rockig sind.

Die Leute sollen einfach wissen, dass wir etwas anderes machen als alle anderen.

CountryHome: Das macht uns neugierig! Wir freuen uns, noch viel viel mehr von Euch zu hören und wir wünschen Euch viel Erfolg & alles Gute! Wir bleiben bei Euch am Ball! 🙂

HONEYLAND: Danke Danke Danke