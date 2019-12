Interview mit HENRIETTE

HENRIETTE – die gebürtige Saarländerin flog im letzten Jahr nach Nashville/ TN, nahm in der Music City ihr Album bzw. EP auf und startet gerade richtig durch.

Für uns nahm sich die sympathische Songschreiberin ein bisschen Zeit und plauderte mit Susi über ihre Musik.

Susi: Du bist ja letztes Jahr nach Nashville gegangen. Wieso hast du da deine Songs aufgenommen? Man hört das ja auch – die Songs haben den typischen Music- City- Sound intus.

HENRIETTE: Yeah. Super, dass man das hört.

Ja, ich habe ja schon immer geschrieben. Aber dann sagte ich mir, „Wenn du ein Countryalbum rausbringen willst, musst du einmal in Nashville gewesen sein – im Herzen der Countrymusik.“ Dann habe ich aus dem Bauchgefühl heraus einen Flug gebucht (letztes Jahr im Herbst) und wollte einfach mal 4- 5 Wochen hinfliegen.

Dann stand ich da, bei 33 Grad auf dem Broadway und dachte mir so „Wo gehst du jetzt hin?“. Ich habe dann ein paar Bars abgeklappert und kam dann recht schnell zu den Clubs, in denen Open Mics und Songwriter Rounds stattfinden. Dort hatte ich dann das Glück auf James, einen meiner Produzenten, zu treffen. Er schlug dann vor, dass wir zusammen schreiben und das haben wir getan. Er meinte die Songs haben Potential, aber ich solle hier (also in Nashville) leben und weiterschreiben. Wir haben dann überlegt, wie ich das mache und er hat mich seinem Kumpel Jake vorgestellt, der ebenfalls Produzent ist. Mit ihm habe ich dann auch geschrieben. Beide sagten, dass sie an mich glaubten und boten mir an, das Album in Nashville aufzunehmen. Also bin ich dieses Jahr wieder nach Nashville geflogen und habe das Album aufgenommen. Wie im Märchen…

Susi: Das ist toll, dass es alles so gut geklappt hat und dein Märchen wahr wird.

Bisher wurden aus dem Projekt ja zwei Songs veröffentlicht. Wann gibts mehr zu hören?

HENRIETTE: Ende Januar erscheint noch ein weiterer Song und dann am Valentinstag erscheint das Album mit fünf Songs. Wir wollten fünf Songs präsentieren, die alle Farben von Henriette zeigen. Die Rote Line, die sich durch die Songs zieht, sind die Themen Aufbruch und Freiheit. Aber auf dem Album ist alles dabei vom ruhigen Song „Lighthouse“ über eGitarren – eine richtig schöne Mischung.

Susi: Wir sind schon sehr gespannt drauf! Du hast mir erzählt, dass du schon länger schreibst. Wann hast du mit dem Schreiben angefangen?

HENRIETTE: Ich dachte immer, dass ich den ersten Song mit neun Jahren geschrieben habe. Das war ein Song über die Titanic. Aber mein Grundschullehrer rief mich letztens an und erzählte, dass er den Song gefunden hat und das war in der zweiten Klasse. Also scheinbar doch noch früher.

Susi: Wer hat dich denn musikalisch so inspiriert?

HENRIETTE: Die Kelly Family. Sie sind zwar nicht richtig Country, aber ich fand es immer faszinierend, wie sie sich gekleidet haben und dass sie so frei gelebt haben.

Susi: Gibts noch mehr Künstler/innen, die dich inspiriert haben?

HENRIETTE: Ja doch. U.a. Dolly Parton – sie singt einen Ton und ich habe Gänsehaut. Sie hat eine besonders schöne Stimmfarbe und es ist alles so ehrlich.

Aber ich mag auch die Dixie Chicks mit ihrem Harmoniegesang und Bob Dylan & Bruce Springsteen ( auch wenn sie nicht unbedingt Country singen), aber von ihrem Songwriting kann man sich eine Scheibe abschneiden.

Von modernen Künstlern mag ich Kacey Musgraves gern, da sie Country neu interpretiert. Ebenso mag ich The Band Perry, besonders des Song „If I die young“, Maren Morris und auch Lady Antebellum.

Susi: Hast einige deiner Vorbilder schon mal live erleben können?

HENRIETTE: Ich habe beim CMA Fest Kelsea Ballerini sehen können – sie mag ich auch gern. Maddie & Tae, Charles Esten, Clare Bowen, Ashley McBryde und Tim McGraw waren auch da. Jeder war richtig gut. Es war alles richtig cool, was da geboten wurde, egal ob auf dem Fest oder bei den Songwriter Rounds.

Susi: Gibts schon Pläne zurück nach Nashville zu fliegen?

HENRIETTE: Wollen sofort, aber es ist natürlich immer auch ein großer Aufwand.

Susi: Ich habe deine Vita mal etwas durchstöbert und es ist ja Wahnsinn, was du mit deinen 31 Jahren schon alles für Referenzen hast. Aber zur Countrymusic bist du erst später gekommen, oder?

HENRIETTE: Ich singe seit ich sechs Jahre alt bin. Mein Vater war auch Musiker und mit dem hab ich schon als Kind auf der Bühne gestanden. Aber ich habe Gesang, Tanz und Schauspiel studiert. Ich mag das Theater gern, da man da in verschiedene Rollen schlüpfen kann und dadurch Geschichten erzählen kann. Aber es ist etwas anderes, wenn du deine eigenen Geschichten auf den Tisch packst und die Leute dann zu dir sagen „Der Song hat mich berührt“. Beim Song schreiben habe ich das Gefühl, dass ich da komplett „Ich“ bin und „Back to the Roots“ – dass man nicht durch eine Rolle sein Herz zeigt, sondern pur zu 100%.

Und das erfüllt sich gerade alles so … dieses Jahr war mit das schönste würde ich sagen.

Susi: Na das hört sich doch toll an. Aber nächstes Jahr wird sicherlich auch richtig toll werden mit Albumveröffentlichung und so… Vielleicht auch Live?

HENRIETTE: Ja, es gibt ein paar kleinere Sachen, aber ich bin auch beim Country Music Meeting in Berlin dabei und ich werde glücklicherweise im Februar für den Folksänger John Craigie auf seiner Deutschland- Tour den Support machen.

Susi: Dann freuen wir uns schon, dich bald live zu sehen! Spielst du eigentlich auch Instrumente?

HENRIETTE: Ja, ich spiele seit meinem 6. Lebensjahr Klavier. Aber ich spiele mittlerweile auch Gitarre.

Susi: Das heißt, dich gibts dann Live mit Klavier und Gitarre zu erleben?

HENRIETTE: Vielleicht, ein bisschen Abwechslung *lacht*

Auf der CD habe ich Piano jedenfalls selbst eingespielt.

Susi: Jetzt ist bald Weihnachten – die ruhige Zeit. Kannst du sie auch genießen?

HENRIETTE: Ich werde mit meinem Mann in Zürich sein. Er ist Zirkusartist und arbeitet gerade in der Schweiz. Es wird zwar nicht wirklich ruhig werden, aber ein paar Tage die etwas ruhiger sind werde ich haben. Und dann geht schon weiter mit Vorbereitungen für das nächste Musikvideo und die nächste Single.

Susi: Worauf freust Du dich im nächsten Jahr besonders?

HENRIETTE: Auf die Veröffentlichung von der EP. Ich glaube, wenn ich die CD dann in den Händen halten werde, ist das schon mein Highlight nächstes Jahr.

Susi: Zum Abschluss noch eine wichtige Frage, wo können unsere Leser mehr über dich erfahren?

HENRIETTE: Auf jeden Fall auf meiner Website www.henriette.one . Aber ich bin auch auf Social Media (Facebook, Instagram…) vertreten.

Susi: Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg für das Vorhaben, eine schöne Weihnachtszeit und wir freuen uns, dich beim Country Music Meeting in Berlin zu treffen.

HENRIETTE: Dankeschön. Bis bald.

Foto: Allen Clark