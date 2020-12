Interview mit Granger Smith

Erst kürzlich veröffentlichte Granger Smith den zweiten Teil seines 10. Studio- Albums. Für das CountryHome nahm sich der Texanische Singer/ Songwriter Zeit und plauderte mit Marion über seine Musik und das bevorstehende Weihnachtsfest.

CountryHome: Vielen Dank, dass Du Dir die Zeit für dieses Interview für die deutsche Country Music Plattform CountryHome.de genommen hast. Zunächst möchten wir auf Deine aktuellen Veröffentlichungen eingehen. Im September erschien der erste Teil Deines 10. Studioalbums und Ende November der zweite. Was erwartet den Hörer auf “Country Things Vol. 1” und “Vol. 2”?

Granger Smith: Meiner meiner nach ist es mein bestes Album, auf das ich sehr stolz bin. Es entstand im Jahr der Ungewissheiten, in 2020, zu Zeiten ohne Tourneen. Aber daher war ich in der Lage, viel zu schreiben und mich auf neue Musik zu konzentrieren. Daher bin ich mir sicher, dass ich noch mehr als sonst auf dieses Album stolz sein werde, sobald man in der Lage ist, auf die jetzige schwierige Situation zurückzublicken.

CountryHome: Planst Du, sobald Corona vorbei ist bzw. man es in den Griff bekommen hat, eine Tour? Evetl. sogar mit Auftritten in Deutschland?

Granger Smith: Ich liebe Deutschland, liebe die Kultur dort, das Essen und die Leute. Und ich hoffe sehr, dass die für 2020 geplanten Auftritte in Deutschland so schnell wie möglich nachgeholt werden können.

CountryHome: Aber feste Daten gibt es noch nicht?

Granger Smith: Leider kann man in der momentanen Zeit ja nur sehr locker planen, daher gibt es noch nicht einmal irgendwelche eventuell stattfindenden Daten, die man kommunizieren könnte.

CountryHome: Was hat es eigentlich mit “Earl Dibbles jun.” auf sich?

Granger Smith: Er ist ein Junge vom Land, ein richtiger Country Boy, mein “Alter Ego”, das durch Zufall entstand. Aber es macht so viel Spass, ohne Regeln und ohne in irgendwelche Kategorien eingeordnet zu werden in Videos als Earl Dibbles jun. aufzutauchen. Der Name kommt übrigens von einem Typen, mit dem mein Bruder zur Schule gegangen ist (Dibbles). Und Earl ist ein ziemlich oft vorkommender Name im Süden. Und dann haben wir uns noch für den Zusatz ‘Junior’ entschieden, da das besser zu meinem Alter passt.

CountryHome: Du machst ja nicht ur Musik, sondern besitzt auch ein Model-Label. Erzähl’ uns doch etwas über “Yee Yee Apparel”.

Granger Smith:“Yee Yee” steht für einen ganz bestimmen Lifestyle: Das Leben voll auszukosten, Wandern, Jagen und Fischen zu gehen, und zusammen zu feiern, mit Leuten, die das Leben einfach lieben und geniessen. Auf unser Webseite findet man Shirts und Hoodies für grosse und kleine Country Boys und Country Girls, Hüte, Flaggen, Aufkleber und anderes.

CountryHome: Mit Deiner Frau hast Du die “River Kelly Foundation” gegründet. Was möchtet Ihr mit der Organisation erreichen und wie kann man Euch unterstützen?

Granger Smith: Unterstützen kann man uns per einfachem Klick auf www.riverkellyfund.org. Meine Frau und ich sind sehr in dieses Projekt involviert, weil es uns sehr am Herzen liegt. Wir möchten damit einfach zu so viele wichtigen und notwendigen Dingen wie möglich beitragen. Wir haben z.B. schon Opfer der letzten Hurricanes unterstützt oder Kinderkrankenhäuser und wir haben zur Errichtung von Parks beigetragen.

CountryHome: Wie gehen Du und Deine Familie mit Corona um?

Granger Smith: Wir lernen täglich neu, mit der Situation umzugehen. Und wir lernen, Geduld zu haben. Wir lernen, wie man nicht nur beschäftigt sondern auch produktiv sein kann in dieser verrückten Zeit. Und wir werden diese Zeit nie vergessen. Irgendwann werden wir auch zurückschauen können und das Positive in all dem Negativen sehen.

CountryHome: Wurden eigentlich all Deine Tourdaten gestrichen oder sind vielleicht noch ein paar kleinere Shows übrig geblieben?

Granger Smith: Nein. Wir haben zur Zeit keine Shows. Vielleicht gibt es ein paar im April, aber wir wissen nicht, ob diese tatsächlich stattfinden können. Fester planen wir da schon Shows im Juni und Juli. Aber auch hier hat momentan niemand eine Antwort, ob die Planungen auch wirklich umgesetzt werden können. Aber wichtig sollte die Fans nur eines sein: Es ist nur eine Frage des “wann”, keine Frage des “ob”.

CountryHome: Zum Abschluss noch etwas schönes. Weihnachten steht vor der Tür. Wie werdet Ihr die Weihnachtstage verbringen?

Granger Smith: Zuhause mit der Familie. Wir werden ein modernes Weihnachten feiern und einfach nur die gemeinsame Zeit geniessen – und natürlich das gute Essen. Vielleicht Schnitzel und Sauerkraut. Wir wohnen in einer kleinen deutschen Siedlung und viele meiner Nachbarn sind Deutsche.

Am Ende des Interviews wollte Granger Smith noch wissen, wo in Deutschland wir sind. Ich erklärte ihm, dass Mönchengladbach im äussersten Westen, nah an der holländischen Grenze liegt, und die nächsten bekannteren Städte Köln und Düsseldorf sind. In Düsseldorf war er wohl schon mal (wahrscheinlich am Flughafen…). Den Sitz der CountryHome-Zentrale haben ich ihm mit dem Norden Bayerns beschrieben, nicht weit von Nürnberg. Darauf antwortete er prompt “I love Bavaria”.

Foto: www.grangersmith.com