Interview mit Frank Lange zum 10. Country Music Meeting im Februar

In genau zwei Wochen ist es soweit:

Das Fontane Haus in Berlin Reinickendorf öffnet zum 10. Mal die Tore für das Country Music Meeting.

Veranstalter Frank “Franky” Lange nahm sich Zeit für ein kleines Gespräch mit dem CountryHome, um zurück zu blicken, aber vor allem auch nach vorn zu schauen…

Susi: Franky, es sind noch genau zwei Wochen bis zum 10. Country Music Meeting.

Bist du schon nervös?

Franky: Nein! Nach all den Jahren weiß ich ja, dass wieder alles funktionieren wird.

Mein Meeting- und Saloon Team steht wieder in den Startlöchern und jeder weiß was er zu machen hat. Es sind ein paar neue Teammitglieder dazu gestossen, hat aber damit zu tun, dass einige wegen ihrem Job im Ausland arbeiten oder nicht mehr unter uns weilen. Ansonsten heißt es wie jedes Jahr:

“Never change a winning Team”!

Susi: Was wird die Besucher beim Jubiläum erwarten?

Franky: Es werden viele neue Musiker auf den Bühnen stehen und einige neue Aussteller werden sich auch präsentieren. Zum Jubiläum hatte ich mir überlegt, machst du eine CD und T-Shirts? Es war aber logistisch nicht so einfach zu bewältigen.

CD’s kauft kaum noch einer und wenn, kauft einer und „brennt“ die für sein Umfeld! Bei den T-Shirts brauchst du hunderte in verschiedenen Größen. Das macht kein Sinn mehr. Nun habe ich für die Sammler Mehrwegbecher produzieren lassen, die man an den Getränkeständen erwerben kann. Den Bechersammler wird es erfreuen und jeder kann sein Souvenir mit nach Hause nehmen.

Susi: Das ist eine tolle Idee und geht auch mit der Zeit! Ich freue mich auch schon auf mein Souvenir.

Sag mal, ich habe etwas von einer “Boot Scootin’ Bühne” gehört. Was hat es damit auf sich?

Franky: Ich habe mir überlegt, dass die ganz speziell auf Line Dance Music ausgerichteten Künstler, im 1. OG, wo auch die Tanzworkshops stattfinden am besten eingeplant sind. Da die anderen Bühnen, außer vor der Saal Bühne, kaum Platz zum Tanzen haben, habe ich mich dafür entschieden.

Susi: Oh toll! Da werden sich die vielen Tänzer sicherlich freuen!

Rückblickend auf die letzten neun Country Music Meetings … Wie hat sich die Veranstaltung im Laufe der Zeit geändert?

Franky: Geändert würde ich nicht sagen, aber verbessert! Man lernt ja jedesmal dazu und dank unserer Aussteller, Musiker, Besucher und Mitarbeiter bekommt man ja auch die Hinweise, was noch verbessert werden kann. Was aber in den letzten Jahren passiert ist, dass wir ja erst mit zwei Bühnen angefangen haben und nun sind es schon fünf. Was mich auch sehr stolz macht dass über die Jahre, der Zuspruch und Bekanntheitsgrad unserer eben nicht so betitelten „Die größte Country Music Veranstaltung in ….“, immer weiter nach vorne gegangen ist. Das sehe ich ja an den über 170 Künstler Bewerbungen, aus so vielen Ländern und auch bei den Ausstellern verhält es sich nicht anders. Wir sind klein und fein, aber gut!

Eben die Pilgerstätte für Country Music.

Susi: Als du das erste Country Music Meeting vom 4.-6.2.2011 veranstaltet hast, hast du damit gerechnet, dass es auch ein 10jähriges Jubiläum geben wird?

Franky: Naja, ich meine, wenn man sich da drüber Gedanken macht, ob es funktioniert, brauchst damit garnicht erst anfangen. Es ist immer ein „Kick“, irgendwas auf die Beine zu stellen, was ein finanzielles Risiko beinhaltet, ob Meeting oder Western Saloon. Jetzt arbeiten wir aber schon dran, dass bald das 15. Meeting Jubiläum passiert und nächstes Jahr dann 20 Jahre American Western Saloon im Fontane Haus.

Susi: Yeah. Ein Jubiläum jagt das andere. Die Termine für das Meeting 2021 und 2022 stehen schon fest, oder?

Franky: Ja, Planung ist ja wichtig, damit die Musiker, Aussteller und Besucher langfristig planen können. Die Termine stehen sogar schon bis 2025 fest. (lacht)

Zum Merken – immer das letzte Ferienwochenende, der Berliner Winterferien.

Geht ja auch nicht anders, weil wir die TMO Schule und das Fontane Haus, außerhalb der Ferien nicht anmieten könnten.

Susi: Ahh noch besser (lacht). Aber nun lass uns noch mal zurück blicken. Was war in den vergangenen Country Music Meetings dein persönliches Highlight?

Franky: Oje, gute Frage, nächste Frage. (lacht)

Es gab bestimmt viele Highlights in den letzten neun Jahren! Eins davon wäre auf jeden Fall, meine Crew Jungs und Mädels, die sich das ganze Wochenende den A**** aufreißen, damit der „Laden“ läuft! Nur darum bin ich da, wo ich jetzt bin und mit dem Country Music Meeting stehe! Dann nicht zu vergessen, die vielen Hundert Musiker, die ja dieses Event zum Highlight machen. Das beeindruckendste, musikalische Erlebnis war und ist aber für mich Ive & T.Bo. Die beiden haben mich schon vor zwei Jahren umgehauen. Ich habe da echt Tränen in den Augen gehabt, wo die beiden losgelegt haben. Ich möchte aber auch niemanden schmälern, weil wir auf dem Meeting so viele super tolle Musiker von den Bühnen hören können.

Susi: Ive & T.Bo kann man ja dieses Jahr nach der gesundheitlichen Zwangspause im letzten Jahr auch endlich wieder live erleben. Ich freue mich auch schon auf deren Auftritt. Aber du hast vollkommen recht, es gibt jede Menge erstklassige Musiker/ Bands etc.

Und worauf freust du dich beim 10-jährigen besonders?

Franky: Auf den Einmarsch der „Gladiatoren“! Ich liebe es, wenn am Freitag die Türen aufgehen und ich viele bekannte Gesichter sehe. Klar kennt man nicht alle beim Namen, aber ich gebe mir Mühe so viel Gäste und Musiker mit Namen zu begrüßen. Ich freue mich auch sehr auf meine langjährigen Freunde, wie Matt & Andy Thompson, Tiny McNeela, Mark Stuart, Larry Schuba, die Jungs von Taneytown, Hard Travlin‘, Hardcore Troubadours, Jannet Bodewes, nicht zu vergessen die Can Can Girls usw. usw., alles treue Wegbegleiter, die über die vergangenen Jahre zum Erfolg beigetragen haben. Wie schon erwähnt. Ich möchte keinen unserer musikalischen und tänzerischen Teilnehmer abwerten, ganz im Gegenteil. ALLE, ob Aussteller, Musiker, Showtänzer, Mitarbeiter und Besucher, tragen dazu bei, dass das Country Music Meeting eine erfolgreiche Veranstaltung ist und wurde.

Was ich auch schon mal erwähnen möchte, zum übernächsten, dem 11. Country Music Meeting. Es verhält sich ja so, dass unsere Bühnen alle einen Namen haben, bis auf die Saal Bühne. Das werde ich dann ab 2021 ändern. Da es immer wieder vorkommt, dass sich Bands für die „Hauptbühne“ bewerben, muss ich einfach dazu erklären: „Wir haben keine Hauptbühne“! Wir haben unterschiedlich große Bühnen, wo Bands, Trios, Duos oder Solisten eingeplant werden. Da unsere Bühnen fast alle einen Namen haben, wird die Saal Bühne im kommenden Jahr

„The Olaf Stage“ heißen. Wie schon bei der Roger Boss Bühne und Jörn’s Corner (Jörn Slodowy) zu Ehren, habe ich beschlossen, die Saal Bühne nach unserem verstorbenen Freund und Mitarbeiter Olaf Herbst zu benennen.

Susi: Mensch, das ist eine total tolle Geste! Jetzt habe ich Gänsehaut! Wirklich schön!

So, und nun entlasse ich dich weiter in die Vorbereitungen und ich freue mich, dich in zwei Wochen live im Fontane Haus zu treffen!

Danke, dass wir dabei sein dürfen!

Franky: Ich danke dir für deine jahrelange Unterstützung und hoffe dass deine Stimme an dem Wochenende durchhält.

You need your voice in that noise, to talk with girls and boys!