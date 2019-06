Interview mit Fabian Harloff

Ende Juni veröffentlicht Schauspieler und Sänger Fabian Harloff mit „Auf dem Land“ sein zweites Studio- Album.

Für uns nahm sich der frisch gebackene Vater ein bisschen Zeit und plauderte über seine Musik, das Album und die bevorstehende CD- Release- Party am 28. Juni 2019 im Nochtspeicher Hamburg.

Susi: Hallo Fabian, schön, dass Du Dir Zeit für ein kleines Gespräch nimmst. Die breite Masse kennt dich ja eigentlich eher als Schauspieler, zbsp. in TKKG und Notruf Hafenkante.

Fabian: Hallo Susi. So ist es. Die Schauspielerei ist auch mein Hauptjob. (lacht)

Susi: Aber du bist ja auch als Sänger und Songschreiber tätig und am 28. Juni erscheint nun dein neues Album „Auf dem Land“. Dein erstes Album war ja eher rockig, nun singst du feine deutsche Countrysongs. Wie kommt es denn dazu?

Fabian: Ich mochte schon immer Countrymusik. Aber ich habe mich immer nicht getraut, da das ja in Deutschland doch ein eher unbekannteres Genre ist. Naja und durch den Umzug von der Stadt aufs Land und durch meinem Gitarristen und Co- Produzenten, der ebenfalls ein Countryfan ist, haben wir uns gedacht wir machen etwas, was es hier noch nicht gibt und wir schon immer mal machen wollten. So hat sich das dann alles herauskristallisiert. Ich bin selbst ein großer Fan von Satzgesängen, singe auch auf dem Album alles selbst, liebe jede Form von Saiteninstrumenten – egal ob Gitarre, Mandoline oder Banjo – ich spiele alles selbst. Und so haben wir mit „Auf dem Land“ ein Album entwickelt, was es so in der Art in Deutschland noch nicht gibt.

Susi: Ja, dem kann ich zustimmen – so in der Art gibt es noch kein Album in Deutschland. Das Album ist sehr authentisch und trifft den Nabel der Zeit.

Fabian:: Es ist auch wirklich mein innerstes nach außen gekehrt – mein inneres der letzten 3-4 Jahre.

Es gibt ja den schönen Spruch „Country is Three chords and the truth“ (dt: Country ist drei Akkorde und die Wahrheit).

Ok, ich habe meistens ein paar mehr Akkorde, aber die Wahrheit bzw. meine Gefühlswelt ist auf dem Album drauf. Sagen wir es mal so, es ist 3/4 Herz und ein bisschen Kopf.

Susi: Das hört man auf jeden Fall und ich bin mir sicher, dass das bei den Hörern gut ankommt. Gerade das Thema Klimawandel, die Liebe zur Natur und zum Land, der Song für Deinen Hund – das berührt einen.

Fabian: Das freut mich zu hören. Wir haben ja Pferde und da haben wir das mit dem Klimawandel haben letztes Jahr leibhaftig mitbekommen. Wir hatten bei uns im Norden eine richtige Dürre. Das was gemäht wurde, war ungefähr 1/5 vom regulären Ertrag. Ich hatte zwar schon mal einen Song zum Klimawandel geschrieben, aber da es uns selbst so getroffen hat musste ich da noch mal ran.

Susi: Wir hoffen mal, dass es dieses Jahr etwas besser wird.

Fabian: Ja, wir sind mal gespannt was der Sommer so bringt. Auf jeden Fall ist es nicht ok, dass Politiker das ganze ignorieren und nicht schnell gehandelt wird. Wir selber können natürlich alle etwas dazu beitragen, aber wenn die Politik nicht mitspielt können wir tun, was wir wollen, dann wird es auf unserer Erde bald nicht mehr so aussehen, wie es jetzt aussieht.

Susi: Da muss ich dir leider recht geben. Ich finde aber, dass du auf jeden Fall ein gutes Statement setzt.

Fabian: Ja, man muss ja auch weiter denken – an die Kinder und Enkel.

Susi: Richtig.

Kommen wir noch mal zurück zur Musik. Du sagst, dass du selbst Countrymusik magst. Gibt es denn in diesem Bereich musikalische Vorbilder für dich?

Fabian: Ja, schon. Meine Frau und ich lieben die Serie „Nashville“.

Susi: Oh ja, ich auch. (lacht)

Fabian: Die Art der Musik, und wie es in der Serie präsentiert wird finde ich unglaublich toll.

Mein Favorite bei den Countrysängern ist eigentlich Luke Bryan.

Aber das erste Mal bin ich vor 25 Jahren, als ich in L.A. war, mit Countrymusik in Kontakt gekommen, da habe ich zbsp. Garth Brooks gehört.

Ich finde, dass Country unheimlich viel an Stilrichtungen erlaubt, es muss nur eben authentisch und ehrlich sein.

Susi: Auf jeden Fall!

Fabian: Deswegen freue ich mich schon jetzt auf mein nächstes Album. Die Hälfte davon ist im Kopf schon geschrieben 🙂

Susi: Wow! Dann können wir uns ja jetzt schon darauf freuen! Wir das Album dann auch wieder in deutscher Sprache sein?

Fabian: Auf jeden Fall! Das was ich jetzt mache möchte ich gern weitermachen.

Susi: Das ist toll, denn genau das ist das, was es bei uns zu wenig gibt: Country auf Deutsch.

Ich finde es toll, dass es jetzt mal frischen Wind gibt, der anders und auch modern ist.

Fabian: Ja, das möchte ich machen. Zum Konzert am Freitag kommen ja auch meine Freunde von Truck Stop, da freue ich mich sehr drauf. Klar, sie sind alteingesessen, aber wenn man zbsp. mal bei iTunes nach „Country auf Deutsch“ sucht ist da leider nicht viel. Das möchte ich ändern.

Susi: Ja, leider ist da nicht viel. Deshalb ist es schön, dass du auf Deutsch singst.

Fabian: Ja, ich hoffe natürlich ganz doll, dass das Ganze so gut ankommt, dass ich nach der Release auch Live unterwegs sein kann und durch Deutschland touren.

Susi: Das würde uns natürlich sehr freuen. Gibt es da schon irgendwelche Pläne bezüglich Tour?

Fabian: Es hängt tatsächlich etwas davon ab, wie die Release läuft. Wenn der Konzertveranstalter sagt, ja das machen wir, dann machen wir das. Deshalb findet das Konzert ja auch statt um zu zeigen: Hier ist Fabian Harloff, hier könnt Ihr ihn buchen.

Susi:Das wäre dir sehr zu wünschen.

Fabian: Ja, wir haben jetzt einen international bekannten Pedal Steel Gitarristen in der Band – Nils Tuxen.

Susi: Oh ja, aus Dänemark. Ich kenne ihn. Er hat ja auch schon mit den ganz großen gearbeitet.

Fabian: Ja, ein ganz toller Kerl. Wir haben schon zusammen geprobt und es ist Klasse. Somit wird für das Country- Feeling am Freitag gesorgt sein.

Susi: Das hört sich gut an. Erzähl mir doch mal noch ein bisschen zur Release- Party. Was wird die Fans erwarten?

Fabian: Ja, also Nils Taxen ist dabei, Cisi und Teddy von Truck Stop, Lotto King Karl, Vince Bahrdt (Pianist bei Orange Blue), mein guter Freund Patrick Bach, der ein wirklich guter Bluesharp- Spieler ist – man kennt ihn auch als Schauspieler, und wir haben eine ganz begabte 18-jährige Fiddle- Spielerin dabei.

Mehr Country geht eigentlich gar nicht.

Susi: Wow, volles Programm. Klasse.

Fabian: Es wird ein sehr buntes Programm. Ich spiele natürlich mein Album, jeder Künstler wird etwas von sich mit uns gemeinsam spielen. Und einige spielen dann auch Stücke von mir. Es wird ein einzigartiges Erlebnis werden.

Susi: Das hört sich richtig toll an, und wir können jedem nur empfehlen zu Deiner Release zu gehen.

Das was wir von Dir im Februar auf dem Country Music Meeting gehört haben hatte uns schon überzeugt und jetzt dein Album… KLASSE Arbeit!!

Fabian: Und da waren wir nur zu dritt, jetzt sind wir zu sechst. (lacht)

Susi: Wir wünschen Dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg für das Album und auch das Release- Konzert!

Fabian: Dankeschön!

Susi: Zum Abschluss, sag uns doch bitte noch, wo unsere Leser und Deine Fans mehr über dich und das Album finden.

Fabian: Na klar, auf meiner Website www.fabianharloff.de, auf Facebook unter www.facebook.com/offiziellfabianharloff/ und ich bin auch auf Instagram unter www.instagram.com/fabianharloff_offiziell zu finden.

Und zum Album findet Ihr die Links zum Bestellen auch auf der Website, ebenso einen Link zur Ticketbestellung für das Konzert.

Susi: Perfekt!

Dann danke ich Dir für Deine Zeit und wünsche dir alles Gute und bis hoffentlich bald mal wieder.

Fabian: Dankeschön. Bis Bald…

Fotos, wenn nicht anders angegeben: Ulrich Lindenthal-Lazhar

© MMXIX AGR Television Records