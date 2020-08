Interview mit Esther van Kommer

Am 21. August 2020 veröffentlicht die Singer/ Songwriterin Esther van Kommer ihren neuen Song.

Die Niederländerin, die in ihrer Heimat sowie in den USA, schon mehrere Auszeichnungen erhielt, nahm sich für uns Zeit für ein Gespräch und berichtet über ihre Musik und ihre Pläne nach Corona.

CountryHome: Seit wann singst du und wie bist du zur Musik gekommen?

Esther van Kommer: Als sehr junges Mädchen habe ich bereits Country-Musik von Linda Ronstadt, Emmylou Harris, Tanya Tucker, Dolly Parton usw. gesungen, aber ich habe auch Elvis und Johnny Logan geliebt.

Country-Musik hat mich enorm berührt, sie ist so real und greifbar und hat mein Herz berührt. Als ich 13 Jahre alt war, nahm ich an der niederländischen Fernsehsendung “Stuif Es In” teil und gewann den Goldenen Stuiver mit 2 Country-Songs. Danach traf ich Jimmy Lawton und sang einige Male mit ihm und seiner Band. Ich habe damals nicht nur solo gesungen, sondern auch mit anderen Bands und eine Weile als Leadsängerin der Silver Dollar Band. Dann wurde die Country-Musik in den Niederlanden weniger und ich ging zum Studium, wurde Mutter und stellte die Musik für eine Weile in den Hintergrund. Aber zum Glück habe ich das seit einigen Jahren wieder ganz aufgegriffen.

CountryHome: Hast du auch Vorbilder bzw. wer hat dich musikalisch beeinflusst?

Esther van Kommer: Auf meinem Lebensweg traf ich einige schöne Menschen, die mich auch dazu inspirierten, weiter Musik zu machen. Zu denen, die mich musikalisch inspirieren, gehören: Eva Cassidy, Allison Krauss, Vince Gill, Norah Jones, Garth Brooks, Mary Black, James Taylor, The Chicks, Emmylou Harris usw.

Vor mehr als 5 Jahren starb mein bester Freund plötzlich und das motivierte mich, so viel wie möglich in vollen Zügen zu leben. Du bist nie zu alt, um deinem Herzen zu folgen. “Stirb nicht mit deiner Musik noch in dir”. Kurz darauf schrieb ich “Dear Mo” für ihn und dann ging ich in einen Flow und schrieb mehrere Songs. Ich dachte, es wäre schön, das aufzunehmen. Dies führte zu meinem Debütalbum „MO“, das im November 2018 veröffentlicht wurde. Ich widmete es meinem Freund Mo. Meine Musikfreunde Edwin Schimscheimer und Herman Onnen haben mich bei diesem Projekt voll und ganz begleitet und auch beim Komponieren, Arrangieren und Produzieren geholfen.

Ich denke, es musste so sein, dass ich angefangen habe, Songs zu schreiben, das kam mir so klar auf den Weg.

Ich habe letztes Jahr ein paar Songs von diesem Album bei der International Singer Songwriter Association in Amerika eingereicht und es stellte sich heraus, dass ich Finalist in 4 Kategorien war und dann zuerst nach Atlanta für die Preisverleihung und dann nach Nashville ging, wo ich einige Male auftrat und traf andere Singer Songwriter und Künstler.Ich hatte auch das Privileg, dort eine goldene Auszeichnung als “Female Vocalist of the Year” zu erhalten.

CountryHome: Oh WOW! Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg! Es ist zwar eine traurige Geschichte, weshalb Du angefangen hast Songs zu schreiben, aber es ist schön, dass so dein Freund nicht vergessen bleibt und du uns so mit deinen wunderbaren Songs bereicherst.

Spielst Du neben Gitarre eigentlich noch andere Instrumente?

Esther van Kommer: Ich spiele hauptsächlich Gitarre und bin ein Fan von Taylor-Gitarren, ich übe auch auf meiner Mandoline und ich beabsichtige, dieses Jahr Klavierunterricht zu nehmen, das war schon immer ein Wunsch von mir. Ich habe im Haus meiner Großmutter immer Klavier gespielt und mein Großvater war ein sehr guter Pianist und Akkordeonist. Er war auch in Bands.

CountryHome: Ui, da sind wir gespannt und wünschen Dir viel Erfolg bei Deinem Vorhaben. Doch zuerst veröffentlichst Du am Freitag deinen neuer Song. Wie heisst er denn und worum geht es?

Esther van Kommer: Meine neue Single heißt “We Are Still Apart” und wird am 21. August veröffentlicht. Dieses Mal gibt es auch einen Clip, der auf Facebook und YouTube zu sehen ist. Die Geschichte handelt von einer Frau, die endlich die Liebe ihres Lebens trifft. Sie fühlt eine tiefe Verbindung und Seelenbeziehung. Aber es stellt sich heraus, dass er immer noch in einer Beziehung ist, die nicht gut läuft. Sie beschließen, eine Pause einzulegen, was sie in Bezug auf ihre Liebe nur unsicherer macht. Daher… „So it’s better now to get your head on straight…and you figure out who’s gonna stay”…

CountryHome: Schreibst du alle deine Songs selbst?

Esther van Kommer: Ja, ich schreibe hauptsächlich meine eigenen Songs. Es sind alles Lieder über die erkennbaren Dinge im Leben. Manchmal über etwas, das ich selbst erlebt habe, oder über die Geschichte eines anderen, die mich inspiriert.

CountryHome: Ist zur neuen Single dann auch schon ein Album geplant?

Esther van Kommer: Ja, diese Single ist ein Vorläufer des nächsten Albums, das wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres veröffentlicht wird. Ebenso abhängig von der Corona natürlich. Zur Zeit nehme ich alle meine neuen Songs im Studio von John und Nienke Geuzinge – Havea von NEO Music in Bovensmilde / Niederlande auf. Dies ist ein von der CMA akkreditiertes Studio mit einem wunderschönen Nashville-Sound. Sie verstehen sehr gut, was Country-Musik bedeutet und sie haben ein sehr gutes Verständnis für mich und meine Musik. Ich bin sehr zufrieden damit und dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, meine Songs hier aufzunehmen.

CountryHome: Hast du noch weitere Songs veröffentlicht, die auf das nächste Album kommen werden?

Esther van Kommer: Ja, am 27. März dieses Jahres veröffentlichte ich die erste Single „Little Boy“ vom Album. Dies ist auf allen Plattformen wie Spotify und YouTube zu hören.

https://songwhip.com/esther-van-kommer/little-boy

CountryHome: Wir hoffen, du kannst Dein Album wie geplant nächstes Frühjahr veröffentlichen. Corona hat alle sehr getroffen, wie gehst du als Musikerin damit um?

Esther van Kommer: Ich versuche das positiv zu nehmen und nutze diese Zeit, um Songs im Studio zu schreiben und aufzunehmen und einfach die Dinge gut zu aktualisieren, ist auch sehr schön. Ich koche und arbeite auch sehr gerne im Garten, damit mir nicht langweilig wird. Ich gehe davon aus, dass am Ende alles klappen wird.

CountryHome: Das ist schön! Dann gibt es hoffentlich (wenn Corona vorbei ist) bald eine Möglichkeit dich in Deutschland live zu erleben?

Esther van Kommer: Ich denke, es würde großen Spaß machen, mit meiner Band aufzutreten. Ich wurde bereits zu einem Radiosender in Deutschland eingeladen, um bei schönem Wetter vorbeizukommen.

CountryHome: Sehr gut! Wie können Dich Veranstalter aus Deutschland denn buchen?

Esther van Kommer: Für Buchungen und/ oder Informationen senden Sie uns bitte eine E-Mail an info@esmusic.nl (übrigens auch für die Bestellung der CD „MO“).

CountryHome: Bist Du auch auf Social Media unterwegs oder hast Du eine Website, auf der unsere Leser noch mehr über Dich und Deine Musik erfahren können?

Esther van Kommer: Ja, man findet meine Website unter folgender Adresse:

www.esthervankommer.com

Die CountryHome-Leser können mir auch folgen auf:

Facebook: https://www.facebook.com/esmusic.nl

Instagram: https://www.instagram.com/esthervankommermusic/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCujM3h0dWdOD1D2SmOECC0Q

CountryHome: Wir danken Dir herzlich für Deine Zeit und wünschen viel Erfolg mit der neuen Single und all den weiteren Plänen.

Esther van Kommer: Danke für dieses tolle Interview !!