Interview mit Cory Marks

Am 7. August 2020 erscheint das Debüt- Album “Who I Am” von Cory Marks.

Der Country- Rocker nahm sich ein bisschen Zeit, um mit uns über sein Album und Pläne für die Zukunft zu sprechen:

CountryHome: Du bist Songwriter und Sänger. Deine Musik kann man in den Bereich Country und Rock & Roll einordnen. Doch welchen Genre fühlst Du dich eher hingezogen?

Cory Marks: Mich ziehen beide Genres an. Ich liebe die Geschichte, die Country- Music erzählt, und die Harmonien, die dich diese rohen Emotionen spüren lassen, und ich liebe die Kraft und Energie, die Rock & Roll dir gibt. Also schreibe und nehme ich auf beiden Genres auf.

CountryHome: Bald erscheint dein Debüt- Album „Who I Am“. Bist Du vor der Release schon aufgeregt?

Cory Marks: Das Album enthält Geschichten aus meinem Leben, die gut, schlecht und hässlich sind. Geschichten, über die ich in den letzten 5 Jahren geschrieben habe. Ich bin sehr aufgeregt, es endlich der Welt präsentieren zu können.

CountryHome: Wir durften schon reinhören und sind über die musikalische Vielfalt sehr überrascht. Wir möchten nicht zu viel verraten, aber kurz gesagt, was erwartet den Hörer?

Cory Marks: Das einfachste was ich sagen kann ist, dass das Album etwas mitbring, das noch niemand in Rock und Country gemacht hat. Es ist, als würde man Eric Church, Ozzy Osborne und Merle Haggard mischen.

CountryHome: Du schreibst Deine Songs selbst, wer oder was inspiriert dich?

Cory Marks: Ich bin ein großer Fan von Merle Haggard ( wegen seiner reinen Ehrlichkeit und seines Songwritings). Er war eine große Inspiration für meine Songs wie “My Whisky your Wine” auf dem Album, aber ich denke, dass das Alltagsleben, die Emotionen und Situationen es mir ermöglichen, die Songs zu schreiben, die ich mache. Wir alle haben sie, so dass sie sich an einem bestimmten Tag auf jeden beziehen können – guter oder schlechter Tag.

CountryHome: Welcher der 13 Songs ist Dein persönlicher Favorit?

Cory Marks: Ich mag sie alle, da sie alle eine Geschichte aus einer anderen Zeit in meinem Leben erzählen. Es ändert sich auch von Tag zu Tag, weil es auf dieser Platte viele verschiedene Emotionen gibt, aber wenn ich jetzt eine auswählen müsste … Es wäre ‘Outlaws & Outsiders’ wegen der Künstler, die auf dem Track zu hören sind, wie die Fans auf den Song reagierten weltweit und was es für meine Karriere getan hat! Ich bin sehr dankbar für all das und hoffe, dass dieses Album den gleichen Effekt hat.

CountryHome: Du hast mit Musikern, wie Travis Tritt und Lzzy Hale zusammengearbeitet. Was hat sich dazu inspiriert mit ihnen zusammenzuarbeiten?

Cory Marks: Ich bin begeistert, dass sie Teil dieses Projekts sind und an diese Songs und dieses Projekt glauben. Ich denke, die Features auf dieser Platte passen am besten zu den jeweiligen Songs und jeder wirft sein eigenes Licht auf dieses Album.

CountryHome: Gibt es Chancen dich (wenn Corona Covid 19 vorbei ist) bald mal in Deutschland Live zu erleben?

Cory Marks: Ich würde gerne nach Deutschland kommen und für euch auftreten. Solch ein erstaunlicher Ort und Leute, wenn wir eine Arena voller Cory Marks- Fans füllen können … 😉 Ich würde nichts lieber tun, als in Deutschland zu spielen und zu feiern!

CountryHome: Auf was können wir uns in Zukunft freuen?

Cory Marks: Ich denke, wenn all diese CORONA-Verrücktheit vorbei ist, könnt Ihr Euch darauf freuen, eine ganze Menge Cory Marks auf der Straße zu sehen. Ich weiß es, ich freue mich darauf!

Photos: Cory Marks Promo