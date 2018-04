Peter Rowan (USA) & Red Wine (Itaienl)

im Pfleghofsaal Langenau

für die Country & Western Friends Koetz 1982 e.V. ist es

das Konzert-Highlight des Jahres!

Peter Rowan ist ein schon legendärer Künstler der amerikanischen Musikszene, der nahezu 60 Jahre auf der Bühne steht und vor 50 Jahren

mit seiner Band Konzerte für Jim Morrison und die Doors eröffnet hat.

Vier Jahre sang, spielte und tourte er mit Bill Monroe & The Bluegrass Boys

und im Laufe seiner großartigen Karriere arbeitete er mit Künstlern und Musikern wie Jerry Garcia, David Grisman, Flaco Jimenez, der Nashville Bluegrass Band, Chris Hillman & Herb Perdersen, Tish Hinojosa, Gary P. Nunn, Jonathan Edwards u.v.a.m. zusammen.

Nun kommt er zusammen mit der italiensischen Band „Red Wine“

am 9. Mai zum Auftaktkonzert einer zweiwöchigen Europatournee

in den Pfleghofsaal nach Langenau.

Peter Wroblewski, President

