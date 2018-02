Hot News: Kenny Rogers kommt zurück nach Europa!

Zuletzt war Kenny Rogers im Herbst 2016 mit seiner „The Gambler´s Last Deal“ – Tour in Europa unterwegs (wir berichteten über das Konzert in Amsterdam).

Nun kommt die Musik- Legende erneut nach Europa.

Im Rahmen des „LiveWire Festivals“ wird Kenny Rogers am Samstag den 25. August 2018 in der Küstenstadt Blackpool in Nord West England (Großbritannien) auftreten. Special Guest wird wieder Linda Davis sein. Ein weiterer Gast wird schon angekündigt.

Weitere bisher bestätigte Künstler für das Festvial, welches vom 23.- 26. August 2018 stattfindet, sind BOYZ II MEN und MATT GOSS.

Tickets gibt es ab 40£ (ca. 45€). Erhältlich sind diese ab Freitag, den 23.02.2018 über Ticketline.co.uk.

Hoffen wir, dass der Countrystar bei dieser Reise auch wieder den Weg auf´s Festland findet…