High Valley veröffentlichen viertes Album

Heute, am 23. März 2018, ist das neue Album „Farmhouse Sessions“ vom Country- Pop- Duo HIGH VALLEY erhältlich.

„Farmhouse Sessions“ enthält sieben Acoustic Versionen des letzen Albums „Dear Life“, welches Ende 2016 erschien.

Trackliste „Farmhouse Sessions:

CD1

01. I Be U Be (Farmhouse Sessions)

02. Make You Mine (Farmhouse Sessions)

03. Memory Makin‘ (Farmhouse Sessions)

04. Roads We’ve Never Taken (Farmhouse Sessions)

CD 2

01. She’s With Me (Farmhouse Sessions)

02. The Only (Farmhouse Sessions)

03. Dear Life (Farmhouse Sessions)

Erhältlich ist das Album u.a. bei iTunes & Spotify: https://highvalley.lnk.to/farmhouse