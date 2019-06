Heute wäre der 90. Geburtstag von June Carter Cash

Sie ist am 23. Juni 1929 in Virginia geboren – June Carter.

Im Alter von 10 Jahren stand sie erstmals als Teil der „Carter Family“ auf der Bühne.

June Carter war Johnny Cash´s große Liebe und nach langem Bitten und Warten nahm sie seinen Heiratsantrag (es war der 31.) an und June und Johnny heirateten im März 1968.

An Cash´s großem Hit „Ring of Fire“ wirkte sie als Songschreiberin mit. Gemeinsam nahmen sie Songs, wie „Jackson“ und „If I Were a Carpenter“ auf.

Aus ihrer ersten Ehe stammt Carlene Carter, ebenfalls Countrysängerin, und aus der Ehe mit Johnny Cash stammt der gemeinsame Sohn John Carter Cash.

Am 15. Mai 2003, im Alter von 73 Jahren, starb June Carter Cash an den Folgen einer Herzklappenoperation. Sie war 35 Jahre die Frau an Johnny Cash´s Seite.

Heute, am 23. Juni 2019, würde June Carter Cash ihren 90. Geburtstag feiern.

Happy Birthday in den Countryhimmel!

