Happy Birtday Dolly Parton!

19.Januar 1946 – Dolly Parton wird als viertes von zwölf Kindern geboren.

Dolly Parton, Musikerin und Schauspielerin, ist heute eine der erfolgreichsten Countrysängerinnen der letzten Jahrzehnte.

Mit Songs, wie u.a. „Jolene“, „9 to 5“, „Islands in the Stream“ (Duett mit Kenny Rogers) und „Coat of Mann Colors“ feierte die Musikerin und Songschreiberin weltweite Erfolge.

Heute feiert Dolly Parton ihren 72. Geburtstag! Das CountryHome gratuliert zum Ehrentag!

HAPPY BIRTHDAY MRS. DOLLY PARTON!!

Zuletzt war Dolly Parton 2014 zu Gast in Deutschland und begeisterte die Fans in Köln und Berlin

Zur Erinnerung an dieses grandiose Konzert seht Ihr hier ein paar Impressionen aus der Lanxess-Arena: