Schlagerstar Gus Backus verstorben

Er war DER Schlagerstar der 60er Jahre: Gus Backus

Am 12. September 1937 als Donald Edgar Backus in New York geboren, wurde er in den 50er Jahren in die U.S. Army eingezogen und 1957 nach Wiesbaden verlegt.

Er gründete eine Band, wurde in Deutschland sesshaft und der Name Gus Backus war fortan jedem ein Begriff.

Mit Song, wie „Da sprach der alte Häuptling“, „Der Mann im Mond“ oder auch der „Sauerkraut Polka“ sang er sich in die Herzen der Fans.

In den 70er Jahren kehrte er dem Showbiz den Rücken, ging kurzzeitig zurück in die USA und kam dann schließlich zurück nach Deutschland.

Am 21. Februar 2019 verstarb der Vater von vier Kindern, u.a. Songwriter Jeffrey Backus, im Alter von 81 Jahren in seiner Wahlheimat Germering bei München nach langer schwerer Krankheit.

Wir wünschen den Angehörigen viel Kraft!

Foto: © Jeffrey Backus