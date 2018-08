Die 45 jährige Countrysängerin Gretchen Wilson (größter Hit „Redneck Woman“) wurde gestern an einem Flughafen in Connecticut/ USA verhaftet.

Wilson wurde nach einem kleinen Zwischenfall am Bradley International Airport wegen „Friedensbruch“ verhaftet.

Am Mittwoch musste die Sängerin nun zur Anhörung in einem Gericht in Connecticut erscheinen.

Die Kaution wurde auf 1000 $ festgesetzt.

Quelle: Rollingstone