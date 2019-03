„Grasset4“ im Interview mit CountryHome

Grasset4 – Americana, Folk & Country nahmen sich auf dem Country Music Meeting in Berlin Zeit für einen kleinen Plausch mit Redakteurin Jessica.

CountryHome: Wir freuen uns, dass Ihr den Weg zu uns gefunden habt. Für alle, die Euch noch nicht kennen, stellt Euch doch bitte mal kurz vor.

Grasset4: Wir kommen aus Bayern und sind eine Americana-, Country- und Folk- Band. Wir sind regelmäßig mit Konzerten unterwegs und hier auf dem Country Music Meeting sind wir dieses Jahr zum ersten Mal.

CountryHome: Eurem Namen entnehmen wir, Ihr seid ihr vier Band- Mitglieder?

Grasset4: Genau, wie wir hier stehen sind wir in der Band – Adiaha, Annette, Otto und Christian.

CountryHome: Seid Ihr nur regional unterwegs oder kann man Euch auch, außerhalb vom Country Music Meeting, national live sehen?

Grasset4: Vorwiegend natürlich schon in Bayern. Wir waren schon auf dem Tollwood- Festival, aber auch schon in Salzburg, Wien und so. Im September spielen wir in der Nähe von Kassel, in Fritzlar.

Alle Termine findet Ihr auf unserer Website: http://grasset4.de

CountryHome: Ihr habt es ja schon angeschnitten, aber beschreibt doch mal genau was Ihr macht … Euren Stil.

Grasset4: Der ist unbeschreiblich. Es ist kein Country, es ist kein Bluegrass, es ist kein Folk – es ist eine Mischung. Wir machen Crossover. Wir spielen zbsp. Songs der Beatles, von Janis Joplin oder auch den Dixie Chicks in unserem Style. Wir nennen das Grasset4- Style. Man muss es einfach hören.

CountryHome: Wir sind gespannt darauf, Euch live zu hören!

Seit wann gibt es Euch denn eigentlich schon?

Grasset4: Eigentlich noch gar nicht so lange, knapp 2 Jahre in dieser Zusammensetzung.

CountryHome: Dafür habt Ihr aber schon einige Highlights in Euren Referenzen.

Wir haben gesehen, dass Ihr eine CD dabei habt. Erzählt und etwas darüber.

Grasset4: Ja, wir haben tatsächlich eine CD dabei. Es ist eine Live- CD und wie wir finden ist sie ganz schön geworden. Das Cover, aber auch das was drauf ist 🙂

Es ist eine Live- CD. Wir haben die ersten beiden Auftritte in dieser Besetzung aufgenommen, sind dann zu einem befreundeten Tonstudio gefahren und da wurden diese Aufnahmen dann gemastert und wir finden es wirklich nicht schlecht geworden.

CountryHome: Das macht uns total neugierig! Wir werden reinhören!

Wo können Eure Fans das Album denn kaufen?

Grasset4: Das kann man über unsere Internetseite http://grasset4.de bestellen oder natürlich bei unseren Live- Auftritten.

CountryHome: Gibt es noch etwas, was Ihr unseren Lesern und Euren Fans sagen wollt?

Grasset4: Wir freuen uns immer, wenn wir zusammen spielen können und wir freuen uns immer, wenn wir auftreten können. Wir sind sehr gespannt, was uns dieses Jahr noch erwartet, letztes Jahr war ja sehr erfolgreich.

CountryHome: Dafür wünschen wir Euch alles alles Gute und wir freuen uns von Euch zu hören!