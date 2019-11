GRAMMY® Nominierungen 2020

Am Mittwoch, den 20. November 2019 wurden die Nominierungen für die 62. GRAMMY® Awards bekannt gegeben.

Insgesamt werden Künstler in 84 Kategorien bei der Verleihung am 26. Januar 2020, die man in den USA via CBS live verfolgen kann, ausgezeichnet. Alicia Keys wird durch die Show führen.

Hier die Nominierten im Bereich „Country“ / „Folk“ / „Americana“ / „Bluegrass“ & andere Kategorien, in denen Künstler des Genres nominiert sind:

Best Country Solo Performance

– ALL YOUR`N (Tyler Childers)

– GIRL GOIN` NOWHERE (Ashley McBryde)

– RIDE ME BACK HOME (Willie Nelson)

– GOD`S COUNTRY (Blake Shelton)

– BRING MY FLOWERS NOW (Tanya Tucker)

Best Country Duo/ Group Performance

– BRAND NEW MAN (Brooks & Dunn with Luke Combs)

– I DON`T REMEMBER ME (BEFORE YOU) (Brother Osborne)

– SPEECHLESS (Dan + Shay)

– THE DAUGHTERS (Little Big Town)

– COMMON (Maren Morris feat. Brandi Carlile)

Best Country Song

– BRING MY FLOWERS NOW (Tanya Tucker)

– GIRL GOIN’ NOWHERE (Ashley McBryde)

– IT ALL COMES OUT IN THE WASH (Miranda Lambert)

– SOME OF IT (Eric Church)

– SPEECHLESS (Dan + Shay)

Best Country Album

– DESPERATE MAN (Eric Church)

– STRONGER THAN THE TRUTH (Reba McEntire)

– INTERSTATE GOSPEL (Pistol Annies)

– CENTER POINT ROAD (Thomas Rhett)

– WHILE I’M LIVIN`(Tanya Tucker)

Best Pop Duo/Group Performance

– BOYFRIEND (Ariana Grande & Social House)

– SUCKER (Jonas Brothers)

– OLD TOWN ROAD (Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus)

– SUNFLOWER (Post Malone & Swae Lee)

– SEÑORITA (Shawn Mendes & Camila Cabello)

Best American Roots Performance

– SAINT HONESTY (Sara Bareilles)

– FATHER MOUNTAIN (Calexico And Iron & Wine)

– I’M ON MY WAY (Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi)

– CALL MY NAME (I’m With Her)

– FARAWAY LOOK (Yola)

Best American Roots Song

– BLACK MYSELF (Our Native Daughters)

– CALL MY NAME (I’m With Her)

– CROSSING TO JERUSALEM (Rosanne Cash)

– FARAWAY LOOK (Yola)

– I DON’T WANNA RIDE THE RAILS NO MORE (Vince Gill)

Best Americana Album

– YEARS TO BURN (Calexico And Iron & Wine)

– WHO ARE YOU NOW (Madison Cunningham)

– OKLAHOMA (Keb’ Mo’)

– TALES OF AMERICA (J.S. Ondara)

– WALK THROUGH FIRE (Yola)

Best Bluegrass Album

– TALL FIDDLER (Michael Cleveland)

– LIVE IN PRAGUE, CZECH REPUBLIC (Doyle Lawson & Quicksilver)

– TOIL, TEARS & TROUBLE (The Po’ Ramblin’ Boys)

– ROYAL TRAVELLER (Missy Raines)

– IF YOU CAN’T STAND THE HEAT (Frank Solivan & Dirty Kitchen)

Best Folk Album

– MY FINEST WORK YET (Andrew Bird)

– REARRANGE MY HEART (Che Apalache)

– PATTY GRIFFIN (Patty Griffin)

– EVENING MACHINES (Gregory Alan Isakov)

– FRONT PORCH (Joy Williams)

Best Regional Roots Music Album

– KALAWAI’ANUI (Amy Hānaiali’i)

– WHEN IT’S COLD – CREE ROUND DANCE SONGS (Northern Cree)

– GOOD TIME (Ranky Tanky)

– RECORDED LIVE AT THE 2019 NEW ORLEANS JAZZ & HERITAGE FESTIVAL (Rebirth Brass Band)

– HAWAIIAN LULLABY (Various Artists)

Die komplette Liste der Nominierungen gibt es auf www.grammy.com

Foto: © Grammy.com