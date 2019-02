Mit einiger Bestürzung habe ich die Information zur Kenntnis genommen, dass das seit Jahren etablierte Country- & Linedance-Festival in Güllesheim vor dem

Ende steht, weil eine Anwohnerin dagegen ist. Auch wenn ich es aus

Termingründen leider nie geschafft habe dabei zu sein, wäre es traurig, wenn diese Veranstaltung einfach verschwinden würde. Aus diesem Grund ist am 26.02. ein Protest geplant. Ich gebe im Folgenden den Originaltext von Greg

Williams wieder, der das Festival seit Jahren organisiert hat:

„Greg Williams 22. Februar um 23:12 ·

Good bye Güllesheim

Liebe Freunde unseres Festivals,

Ihr habt Euch sicherlich schon gewundert, dass Ihr von uns nicht, wie in all den

Jahren zuvor, mit Neuigkeiten zum Festival versorgt wurdet. Viele Nachrichten

haben uns diesbezüglich schon erreicht und wir konnten in den letzten Tagen

keine genauen Infos mehr geben. Wir bitten dies zu entschuldigen, allerdings

konnten wir Euch auch keine aussagekräftigen Infos geben, da es hier während

der letzten Wochen auf- und abging.

Wir müssen Euch nun eine sehr traurige Nachricht mitteilen: Das Festival wird

nun leider nicht mehr stattfinden können.

Ich versuche die Ereignisse der vergangenen Monate möglichst kurz zu fassen:

Es gibt eine direkte Anwohnerin, die sich massiv gegen uns stellt.

Schon im Sommer letzten Jahres wurden wir vom stellvertretenden

Bürgermeister aufgefordert, die Bewerbung des Festivals 2019 vorläufig zu

unterlassen. Es hätte massive Beschwerden gegeben.

Wir sind dann am 07.08.2018, zusammen mit dem erweiterten Vorstand der

Geronimo-Line-Dancers, zu einem Gespräch in die

Verbandsgemeindeverwaltung gefahren. Im Grunde hatten wir bei diesem

Treffen noch den Eindruck, dass der stellvertretende Bürgermeister und die

Verbandsgemeinde, wie auch in den Jahren zuvor, hinter uns stehen und unser

Festival unterstützen würde. Gemeinsam wurden Vorschläge für einen

Kompromiss erarbeitet, der sich u.a. auf die Zeiten für unser Bühnenprogramm

auswirken sollte. Ebenso sollte die uns seit langem zugesagte Veränderung des

Geländes nun in Angriff genommen werden.

Erst im Oktober, also Monate später, erreichte uns dann eine weitere

Einladung zu einem Gespräch, bei dem auch die besagte Anwohnerin zugegen

sein sollte. Unter Anwesenheit diverser Mitarbeiter der Verbandsgemeinde

wurde ein Kompromiss mit betreffender Nachbarin erarbeitet und per

Handschlag, unter den Augen alles Anwesenden, vereinbart.

Unseres Wissens nach wurde dieser Kompromiss dann leider nicht zeitnah

seitens der Verbandsgemeinde schriftlich fixiert und den Beteiligten zugestellt.

Wir mussten also davon ausgehen, dass uns die Genehmigung seitens der

Behörde ausgestellt werden würde und wir unsere Planung nun weiterführen

können.

Erst mit Email vom 01. Januar, also rund 7 Wochen später erreichten uns dann

erneute Forderungen dieser Nachbarin, die an Unverschämtheit nicht mehr zu

überbieten sind. Nur um einige Beispiele ihres Pamphlets davon zu zitieren:

„das Campen sollte grundsätzlich verboten werden…“

Im Vorfeld behauptete sie mehrfach, die Camper würden ihre Exkremente im

umliegenden Wald verteilen, weil sie zu faul seien, auf die Toiletten zu gehen.

„früheste Anreise von Campern am Veranstaltungstag nicht vor 12 Uhr“

„Außerdem soll das Verbot für die Konföderierten Flagge auf dem ganzen

Gelände gelten“ Sie bezeichnete uns vorab sogar als Rassisten.

Während der ursprünglichen Besprechung äußerte sie sich außerdem: „Es wäre

ja unverschämt, dass die Camper ihr ständig in den Garten pissen würden.“

Des Weiteren hatte sie noch anzumerken, dass unsere Campinggäste

tonnenweise Müll verursachen würden, der dann tagelang auf dem gesamten

Gelände verbleiben würde.

Bis dato haben wir weiterhin versucht, mit der Gemeinde eine tragbare Lösung

zu finden und mehrfach darauf gepocht und auch darauf gehofft, dass die

Verbandsgemeinde uns den Rücken stärken solle und mal die Anwohnerin

darauf hinweisen sollte, dass es ja schließlich im Oktober bereits eine

Vereinbarung gegeben hat, der sie ja zugestimmt hatte.

Leider wurden unsere Erwartungen sehr enttäuscht, da hier offenbar der

Schneid fehlte, die Einhaltung der Vereinbarung durchzusetzen. Wir haben in

jedem Jahr unzählige Stunden für die Planung unseres Festivals aufgewandt

und auch während der Festivaltage weit über unsere Kräfte hinweg daran

gearbeitet, dass es allen gut geht. Mit einem gewissen Stolz hat es uns auch

erfüllt, dass dieses kleine Örtchen im Westerwald, dieses Güllesheim von nun

an über die Grenzen hinaus bekannt geworden war. Als kleine Linedance

Gruppe war es uns auch gelungen, wirkliche international bekannten Größen

der Countryszene nach Güllesheim zu holen. Enttäuscht sind wir, da uns statt

der Anerkennung, die uns eigentlich nach all unserem Einsatz zuteilwerden

sollte, uns jedoch Steine in den Weg gelegt werden. Und diese Steine stellen

nun Hürden dar, die wir nicht mehr nehmen können.

Bis dato wurde uns keine tragbare und machbare Lösung angeboten.

Am vergangenen Dienstag haben die Mitglieder der Geronimo-Line-Dancers daher beschlossen, dass am nächsten Trainingsabend, also am

26.02.2019 um 19:30 Uhr

Im Bürgerhaus Flammersfeld, Rheinstraße 44

zu einer öffentlichen Protestveranstaltung eingeladen wird, bei der die Freunde

des Festivals ihren Unmut kundtun können. Zu dieser Kundgebung für den

Erhalt des Festivals wurde bereits die örtliche Presse eingeladen.

Wir laden daher Euch, liebe Country- und Linedance Freunde sowie auch alle

Bürger, die immer gerne zu uns gekommen sind, dazu ein, uns zu unterstützen.

Wer so kurzfristig nicht persönlich kommen kann, kann uns auch gerne per

Email oder per Facebook PN seine Unterstützung zuteilwerden lassen.

Weitere Informationen werden wir sowie auch die Presse veröffentlichen.“

Ich persönlich würde mich freuen, wenn möglichst viele Countryfans der Einladung zu der Protestveranstaltung folgen würden, damit dieses Festival

auch in Zukunft weiter stattfinden kann.