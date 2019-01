„GIRL“ – Neues Musikvideo von Maren Morris

Sie ist die Stimme des Zedd/Grey-Welthits „The Middle“, der Anfang 2018 die vorderen Plätze der globalen Charts aufmischte, mehrere Grammy-Nominierung 2019 (u.a. als „Song des Jahres“) erhielt und sich mehr als zwei Millionen Mal verkaufte – nun erscheint mit „Girl“ die brandneue Single von US-Superstar Maren Morris. Wie bei „The Middle“, das sich in den Top Ten der deutschen Airplay-Charts platzieren konnte, entstand auch „Girl“ in Zusammenarbeit mit der Songwriterin Sarah Aarons (MØ, Khalid etc.), die Aufnahmen fanden unter der Regie von Grammy-Preisträger Greg Kurstin (Adele, Sia, P!NK) statt.

Seht hier das offizielle Musikvideo zu „Girl“:

Übrigens, im Mai ist Maren Morris live in Deutschland zu hören, im Rahmen ihrer GIRL: THE WORLD TOUR 2019

Weitere Informationen dazu gibt es hier.