Gewinnspiel: Tickets für das Country Music Meeting zu gewinnen

In wenigen Wochen steigt in Berlin zum 8. Mal das Country Music Meeting im Fontane Haus Reinickendorf.

Vom 9.-11. Februar zeigen sowohl Newcomer als auch namhafte und bekannte Künstler aus 14 Nationen auf 4 Bühnen ihr Können, 4 Show-Tanz-Gruppen aus den Niederlanden und Deutschland ziehen die Zuschauer in ihren Bann, und 4.500 m² Ausstellungsfläche laden zu einem einmaligen Info- und Shopping-Erlebnis ein.

Ihr wollt am Sonntag, den 11.2.2018 dabei sein und Euch Künstler wie „Mike Strauss & Nashville Friends“, „The Lubbocks“, „Sweet Chilli“, „Eddy Gee & TCW“ (NL) uvm. live anschauen/ anhören?

Dann macht mit bei unserem Gewinnspiel!

Wir haben netterweise vom Veranstalter 8x 2 Sonntagskarten zur Verlosung erhalten!

Beantwortet folgende Frage:

In welchem Jahr fand nach der Pause das erste Country Music Meeting im Fontane-Haus statt?

Schickt die Antwort mit Eurem Namen und dem

Betreff „Country Music Meeting“ bis zum 28.1.2018 an gewinnspiel@countryhome.de. Die Gewinner werden per eMail am 29.1.2018 benachrichtigt.

Viel Glück! 🍀

Und wenn Ihr nicht nur am Sonntag dabei sein wollt, könnt Ihr im Vorverkauf unter event@cmm-berlin.de, oder an der Tageskasse Eure Tickets zu folgenden Preisen besorgen:

Freitag 09.02.2018 – 14 – 24 Uhr

Eintritt: 20.- Euro

Samstag 10.02.2018 – 10 – 24 Uhr

Eintritt: 30.- Euro

Sonntag 11.02.2018 – 10 – 17 Uhr

Eintritt: 20.- Euro

Weekendticket für alle 3 Tage 55.- Euro

Programm zum Country Music Meeting: http://countrymusicmeeting.de/deutsch/programm.html