Gewinnspiel – LenneRockets CD „RHYTHM RIDER“

Beim 9. Country Music Meeting in Berlin sprachen wir mit den „LenneRockets“ über ihre Musik, die Zeit mit den Lennerockers, anstehende Projekte und die kürzlich erschienene CD „Rhythm Rider“ (wir berichteten)



1. Don’t Forget to Rock’n’roll

2. Shake Your Brain Off

3. Summertime

4. Space Outlaw’s Rock’n’roll

5. Little Pig

6. Shiver, Shake & Tremble

7. City of New Orleans

8. Bottle’s Best Buddy [Explicit]

9. You’re Sixteen, You’re Beautiful

10. All Aboard the Rocket Train

Wir haben für Euch ein Exemplar von „Rhythm Rider“ zum verlosen bekommen.

Beantwortet uns einfach folgende Frage und schickt die Antwort inklusive Eurer Adresse bis 15. März 2019 an gewinnspiel@countryhome.de.

Welche Instrumente gibt es bei den LenneRockets?

Die Antwort findet Ihr im Interview. 🙂