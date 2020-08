Gewinnspiel – CD´s & T-Shirts von Cory Marks

Wir verlosen zum Release des Cory Marks Debüt- Albums “Who I Am”

3x je 1 CD “Who I Am” und 1 T-Shirts (Gr.L) des Country Rockers.

Zum Teilnehmen einfach das Formular ausfüllen und absenden.

Teilnahmebedingungen

1) Teilnahmeberechtigung

An dem Gewinnspiel können nur volljährige, natürliche Personen teilnehmen. Nicht teilnehmen können alle Mitarbeiter vom CountryHome, die Mitarbeiter von Sponsoren des Gewinnspiels und alle Personen, die mit der Durchführung des Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren, sowie Ehepartner, Kinder und Personen in häuslicher Gemeinschaft.

Automatisch erstellte Gewinnspielteilnehmer/ eMails werden sofort gelöscht.

2) Ablauf

Das Gewinnspiel läuft vom 07.08.2020 13 Uhr bis 15.08.2020 13 Uhr.

Um teilzunehmen muss das Formular vollständig ausgefüllt werden.

Das CountryHome behält sich vor, das Gewinnspiel vorzeitig abzubrechen.

3) Gewinn

CountryHome wird die Gewinner aus allen Teilnehmern ermitteln und per eMail benachrichtigen.

4) Sicherung Gewinnerdaten

Es werden alle Namen und Adressen der Teilnehmer erfasst und zur Gewinnermittlung gespeichert. Alle Daten werden spätestens 30 Tage nach Ende des Gewinnspiels gelöscht.

5) Informationen zum Gewinnspiel

Das Gewinnspiel wird von CountryHome durchgeführt.

Sponsor ist HEAD OF PR – the european publicity company im Auftrag von Cory Marks.

Die Gewinner erhalten ihren Gewinn per Post.

6) Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten allein die vorstehenden Teilnahmebedingungen. Eine Barauszahlung des Gegenwertes des Gewinnes ist nicht möglich.