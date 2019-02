Heute veröffentlichten Rob Heron & the Tea Pad Orchestra das Album „Soul of my City“.

Wir verlosen ein Exemplar dieses Silberlings.

Um zu gewinnen, beantwortet folgende Frage:

Das wievielte Album der Musiker ist „Soul of my City“?

Schreibt eine eMail mit der richtigen Antwort und Eurer Adresse an: Gewinnspiel@CountryHome.de

Teilnahmeschluss ist der 10. Februar 2019

Viel Erfolg!

P.S. einen Tipp gibt es in der Rezension zur CD.

Gewinnspiel mit freundlicher Unterstützung von Starkult Promotion!