Gewinnspiel – 5×2 Wochenendtickets für das Trucker & Country Festival Geiselwind

Zu Pfingsten steigt es wieder … das grosse Trucker & Country Festival für die ganze Familie auf dem Autohof Strohofer in Geiselwind.

Erlebt vier Tage volles Programm für die ganze Familie:

– Country Music Live aus Deutschland und den USA … Mehr als 10 Bands auf zwei Bühnen

– Sing & Dance Gottesdienst mit Country Music und über 100 Tänzern

-Die schönsten ShowTrucks aus Deutschland und Europa

– Truck Prämierung durch die DTCG mit Awardverleihung am Montag

– FERNFAHRER ShowTruck mit der Band Sawyer

– 200 qm Modell-Truck-Show in der MusicHall

– Händlermeile mit allem was der Trucker & Countryfan braucht

– Food Meile rund um die Außenbühne

– Campground im Südstaaten Flair

– Zauber & Comedy Show am Sonntag

– Großes Kinderland mit Kinderschminken, Hüpfburg, Bobby-Car-Parcours, Elektroautos uvm.

– Indianer Dorf in der Erlebniswelt mit Kletterwald, Bogenschießen und Westernspielen

– Musikalische Zeitreise mit echten Indianern

All das und vieles mehr gibt es vom 7.-10. Juni 2019 am Kilometerstand 330 auf der Bundesautobahn A3.

Und Ihr könnt dabei sein!

Wir verlosen 5×2 Tickets für das ganze Wochenende!

Beantwortet einfach folgende Frage und ladet im Lostopf:

Zum wievielten Mal findet das Country & Trucker Festival in diesem Jahr statt?

P.S. Einen Hinweis gibt es hier bei uns auf der Website in den Ankündigungen oder direkt auf www.truckerfestival-geiselwind.de(in der History 😉)

Schickt Eure Antwort bis zum 15. Mai 2019 als eMail mit dem Betreff „Gewinnspiel Geiselwind“, Eurem Namen und Adresse an gewinnspiel@countryhome.de

Teilnahmebedingungen

1) Teilnahmeberechtigung

An dem Gewinnspiel können nur volljährige, natürliche Personen teilnehmen. Nicht teilnehmen können alle Mitarbeiter vom CountryHome, die Mitarbeiter von Sponsoren des Gewinnspiels und alle Personen, die mit der Durchführung des Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren, sowie Ehepartner, Kinder und Personen in häuslicher Gemeinschaft.

2) Ablauf

Das Gewinnspiel läuft vom 1.5. 12Uhr bis 15.5. 25:59 Uhr.

Um teilzunehmen muss eine eMail mit der richtigen Antwort und dem Betreff „Gewinnspiel Geiselwind“ an gewinnspiel@countryhome.de geschickt werden.

3) Gewinn

CountryHome wird die Gewinner aus allen richtigen Antworten ermitteln und per Post auf der Website und Social Media bekannt geben sowie per eMail benachrichtigen.

4) Sicherung Gewinnerdaten

Es werden alle Namen und Adressen der Teilnehmer erfasst und zur Gewinnermittlung gespeichert. Alle Daten werden spätestens 30 Tage nach Ende des Gewinnspiels gelöscht.

5) Informationen zum Gewinnspiel

Das Gewinnspiel wird von CountryHome organisiert und durchgeführt. Die Tickets werden vom Veranstalter des Trucker & Country Festivals (Eventzentrum Strohofer) zur Verfügung gestellt.

Die Gewinner werden auf die Gästeliste geschrieben und können am Wochenende 7.-10. Juni 2019 die kostenpflichtigen Veranstaltungen im Eventzentrum Geiselwind sowie das komplette Festivalgelände besuchen.

6) Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten allein die vorstehenden Teilnahmebedingungen. Eine Barauszahlung des Gegenwertes der Tickets ist nicht möglich.

Foto: © Eventzentrum Geiselwind