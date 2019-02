Gewinnspiel – 3×2 Tickets für SOUND OF NASHVILLE in Frankfurt

SOUND OF NASHVILLE ist eine brandneue Konzertreihe. Der Brand unter dem ab März 2019 die zukünftigen Country-Musik-Tourneen von Semmel Concerts stattfinden werden. Die erste SOUND OF NASHVILLE Konzertreihe wird erstmals im Anschluss an das C2C Festival live zu erleben sein. In vier deutschen Metropolen (München, Frankfurt, Köln, Hamburg) werden CountryStars und Newcomer der Country-Szene mit einem Live-Akustik-Set in intimer ClubAtmosphäre begeistern. In Frankfurt mit dabei sind Singer-Songwriter LOGAN MIZE und CRAIG CAMPBELL sowie die heiß begehrte Newcomerin LAUREN JENKINS.

Damit läutet SOUND OF NASHVILLE eine noch nie dagewesene Country-Konzertreihe ein, die auch in Zukunft mit den weltweit besten Country-Musikern auf Deutschlands Bühnen wiederkehren wird und an jedem Konzertabend mehrere Künstler präsentiert.

Weitere Informationen gibt es hier.

