Gewinnspiel – 1×2 Tickets für ein Konzert von Tami Neilson

In zwei Wochen geht die neuseeländische Soul & Country-Musikerin Tami Neilson auf Club- Tour:

27.04.2019: Berlin – Frannz Club

28.04.2019: München – Feierwerk (Kranhalle)

30.04.2019: Worpswede – Music Hall

01.05.2019: Hamburg – Nachtspeicher

02.05.2019: Dortmund – Piano

03.05.2019: Erfurt – Museumskeller

Ihr könnt die sympathische Musikerin live erleben!

Wir verlosen 1×2 Tickets für ein Konzert Eurer Wahl.

Um zu gewinnen, Beantwortet dazu folgende Frage:

Von welcher Countrylegende interpretiert Tami Neilson auf dem am 12.4. in Deutschland erschienenen Album „Songs Of Sinners -Live“ einen Song? Einen Tipp gibt es hier.

Schickt die Antwort mit Eurem vollständigen Namen, dem Ort an dem Ihr Tami Neilson gern live erleben möchtet und dem Betreff „Tami Neilson Gewinnspiel“ an gewinnspiel@countryhome.de.

Einsendeschluss ist der 19.4.2019 – der Gewinner wird per Zufallsgenerator ausgelost und per eMail benachrichtigt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmeberechtigt sind alle Leser, ausgenommen Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter und deren Familienangehörige.

Gewinnspiel in Kooperation mit Starkult Promotion

Foto: © CountryHome