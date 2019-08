Gewinner der “Teen Choice Awards 2019”

Letzte Nacht wurden in LA die diesjährigen “Teen Choice Awards” verliehen.

Neben Awards für die Filmbranche gibt es auch Auszeichnungen für musikalische Leistungen.

Auch das Country- Genre wurde nicht ausgelassen und DAN + SHAY räumten hier in beiden Kategorien ab.

Beim Choice Country Award setzte sich das Duo gegen Brett Young, Kacey Musgraves, Kane Brown, Kelsea Ballerini und Thomas Rhett durch.

Und auch den Award für den Besten Country Song konnten DAN + SHAY für “Speechless” entgegen nehmen.

Hier setzten sie sich gegen

Kacey Musgraves mit “Rainbow”

Kelsea Ballerini mit “Miss Me More”

Thomas Rhett mit “Look What God Gave Her”

Kane Brown mit “Good as You” und

Maren Morris mit “Girl” durch.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 🍀🎶

Foto: Teen Choice Awards