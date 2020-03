Gewinner der New Music Awards

Die New Music Awards werden seit 2003 verliehen und sind eine Auszeichnung des New Music Weekly Magazine, einer Publikation, die Musik-Charts der Musikbranche umfasst. Anfang 2020 wurden die Nominierten für die diesjährige Verleihung bekannt gegeben und nun fand die Bekanntgabe der Gewinner statt, unter denen auch ein Künstler aus Deutschland ist. Die ursprünglich geplante Verleihung am letzten Wochenende in Hollywood konnte auf Grund der Corona- Krise nicht wie geplant stattfinden.

Mit den New Music Awards werden Künstler / Bands, Radioprogrammierer, Radiosender und die Leute der Musikindustrie, die hinter den Kulissen stehen (u.a. Radiowerbung, Werbung / PR und Plattenlabels) geehrt. Die New Music Awards Gewinner und Finalisten spiegeln das Talent und die Vielfalt der unabhängigen Musikgemeinschaft wieder und repräsentieren eine Mischung aus etablierten Künstlern, wie Sam Hunt, Rebel Heart oder auch Bruno Mars.

Unter den diesjährigen Nominierten fand sich mit Rob Georg auch ein Countrykünstler aus Deutschland ein, der u.a. mit seinem Song “Carry The Wind” für den ‘Country Song of the Year’ nominiert wurde.

Den Award für diese Kategorie konnte Rob Georg zwar nicht für sich entscheiden, doch er ist der Gewinner in der Kategorie ‘Country Breakthrough Artist of the Year’, zu dem wir an dieser Stelle ganz herzlich gratulieren!!! 🍀

Die Liste der Nominierten und Gewinner (rot markiert) aus dem Genre “Country” (und übergreifend) gibt es hier:

AC/Hot Female Artist of the Year:

Camila Cabello

Eileen Carey

Joy Mover

Katy Perry

Maren Morris

Taylor Swift

Country Song of the Year:

“10,000 Hours” Dan + Shay & Justin Bieber

“Beer Never Broke My Heart” Luke Combs

“Carry The Wind” Rob Georg

“Hats” Mary Ann Markarian

“Live Myself To Death Before I Die” Lee Sims

“Remember You Young” Thomas Rhett

“Southbound” Carrie Underwood

Country Male Artist of the Year:

Blake Shelton

Jason Aldean

Chris Lane

Joey Canyon

Luke Combs

Thomas Rhett

Country Female Artist of the Year:

Carrie Underwood

Maren Morris

Miranda Lambert

Trisha Yearwood

Country Group of the Year (inkl. Duo, Bands):

Blake Shelton & Trace Adkins

Dan + Shay & Justin Bieber

Florida Georgia Line

Garth Brooks & Blake Shelton

Old Dominion

Rascal Flatts

Country New Artist of the Year:

Ashley Best

Ashley McBryde

Arvie Bennett Jt

Ingrid Andress

Gabby Barrett

Lee Sims

Country New Group of the Year (inkl. Duo, Bands):

Blake Shelton & Trace Adkins

Dan + Shay & Justin Bieber

Garth Brooks & Blake Shelton

Country Breakthrough Artist of the Year:

Ashley Best

Arvie Bennett Jr

Joey Canyon

Lee Sims

Rob Georg

Country Radio Station of the Year of the Year:

KCGW

KDOL

KFGE

KGFY

KIKD

KLMJ

KVOO

WMSR

Country Program Director of the Year:

Angele Yohn

Eddie Plummer

Jason Kranz

Jim Wolfe

Kyle Matthews

Kristen Campisi

Steve Hunter

Vincent Wilson

Country Music Director:

Mike Betten

Mike James

Country Promotion of the Year:

Alan Young/Alan Young Promotions

Ed Spacek/The Spacek Company

James Williams/James Williams Promotions

Jerry Duncan/Jerry Duncan Promotions

Nancy Tunick/Grassroots Promotion

Tom McBee and Associates

Country Label of the Year:

Big Machine/Universal

EMI

RCA/RLG

WB/WEA

Republic Nashville

Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner! Eine Liste ALLER Gewinner gibt es hier.