Gewinner der GRAMMY® Awards

Letzte Nacht wurden in Los Angeles die die 62. GRAMMY® Awards verliehen. Abräumerin des Abends war die erst 18jährige Billie Eilish mit fünf GRAMMY® Awards.

Gefolgt von Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus, die die Awards für das Beste Pop Duo/ Gruppe und das Beste Musikvideo mit ihrem Song “Old Town Road” abräumten.

Für “God Only Knows” nahmen for KING & COUNTRY & Dolly Parton den Award für die Beste christliche Musik mit nach Hause. Und auch Lady Gaga & Bradley Cooper erhielten für ihren Song “Star Is Born” nochmals einen GRAMMY® in der Kategorie Best Compilatition Soundtrack für Visual Media. Als Songwriterin gewannen Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey & Aaron Raitiere für “I’ll Never Love Again (Film Version)” aus dem Film “A Star is Born” einen der begehrten Awards.

Doch es gab auch im Bereich Country/ Folk Gewinner. Hier setzte sich Tanya Tucker mit zwei Awards durch:

Best Country Solo Performance:

Willie Nelson “Ride Me Back Home” (WINNER)

Tyler Childers “All Your’n”

Ashley McBryde “Girl Goin’ Nowhere”

Blake Shelton “God’s Country”

Tanya Tucker “Bring My Flowers Now”

Best Country Duo/ Group Performance:

Dan + Shay “Speechless” (WINNER)

Brooks & Dunn With Luke Combs “Brand New Man”

Brothers Osborne “I Don’t Remember Me (Before You)”

Little Big Town “The Daughters”

Maren Morris Featuring Brandi Carlile “Common”

Best Country Song:

Tanya Tucker “Bring My Flowers Now” (WINNER)

Ashley McBryde “Girl Goin’ Nowhere”

Miranda Lambert “It All Comes Out In The Wash”

Eric Church “Some Of It”

Dan + Shay “Speechless”

Best Country Album:

Tanya Tucker “While I’m Livin'” (WINNER)

Eric Church “Desperate Man”

Reba McEntire “Stronger Than The Truth”

Pistol Annies “Interstate Gospel”

Thomas Rhett “Center Point Road”

Best Bluegrass Album:

Michael Cleveland “Tall Fiddler” (WINNER)

Doyle Lawson & Quicksilver “Live In Prague, Czech Republic”

The Po’ Ramblin’ Boys “Toil, Tears & Trouble”

Missy Raines “Royal Traveller”

Frank Solivan & Dirty Kitchen “If You Can’t Stand The Heat”

Best Folk Album:

Patty Griffin “Patty Griffin” (WINNER)

Andrew Bird “My Finest Work Yet”

Che Apalache “Rearrange My Heart”

Gregory Alan Isakov “Evening Machines”

Joy Williams “Front Porch”

Best Regional Roots Music Album:

Ranky Tanky “Good Time” (WINNER)

Amy Hānaiali’i “Kalawai’anui”

Northern Cree “When It’s Cold – Cree Round Dance Songs”

Rebirth Brass Band “Recorded Live At The 2019 New Orleans Jazz & Heritage Festival”

Imua Garza “Hawaiian Lullaby”

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an alle Gewinner!!

Foto: © Grammy.com