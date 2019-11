Am letzten Samstag wurden in Manchester die “British Country Music Awards” verliehen.

Hier sind die Preisträger:

UK Female Country Artist of the year: Kezia Gill

International Song: Lewis Brice

Breakthrough Artist: Twinnie

UK Musician of the year: Luke Thomas

UK Video of the year: Jade Helliwell

UK Song of the year: Jade Helliwell

International touring Act: American Young

Duo of the Year: Gasoline & Matches

Congratulations to all!! 🏆🎼🍀

Fotos: © BCMA British Country Music Association