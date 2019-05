Gewinner der Billboard Music Awards 2019

In Las Vegas wurden vergangene Nacht die Billboard Music Awards verliehen, durch dessen Show Kelly Clarkson führte.

Dan + Shay waren mit sieben Nominierungen im Bereich Country und Genreübergreifend ganz vorn dabei, doch es sollte anders kommen …

Der Abräumer aus dem Bereich „Country“ war mit drei Awards Luke Combs.

Dan + Shay gingen aber trotzdem nicht leer aus – sie nahmen den Award für das „Top Country Duo“ entgegen.

Hier ist die Liste der Gewinner aus dem Country-Genre :

Top Country Artist

Jason Aldean

Kane Brown

Luke Combs — WINNER!

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Top Country Male Artist

Jason Aldean

Kane Brown

Luke Combs — WINNER!

Top Country Female Artist

Maren Morris

Kacey Musgraves

Carrie Underwood — WINNER!

Top Country Duo/Group

Dan + Shay — WINNER!

Florida Georgia Line

Old Dominion

Top Country Tour

Luke Bryan

Kenny Chesney — WINNER!

Shania Twain

Top Country Album

Jason Aldean, Rearview Town

Kane Brown, Kane Brown

Luke Combs, This One’s For You – WINNER

Dan + Shan, Dan + Shay

Carrie Underwood, Cry Pretty

Top Country Song

Kane Brown “Heaven”

Luke Combs “She Got the Best of Me”

Dan + Shay “Speechless”

Dan + Shay “Tequila”

Bebe Rexha & Florida Georgia Line “Meant to Be” — WINNER!

Die vollständige Liste der Gewinner aller Genres gibt es hier.

Foto: Billboard