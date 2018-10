Gewinner der AMERICAN MUSIC AWARDS – 09.Oktober 2018

Letzte Nacht wurden in Los Angeles die American Music Awards verliehen.

Im Pop/ Rock- Bereich waren mit jeweils vier Awards Taylor Swift und Camilla Cabello die Abräumer des Abends.

Kane Brown gewann den „AMA“ als Bester männlicher Countrysänger und nahm die Preise für den Favorite-Country-Song und das Favoriten-Country-Album mit nach Hause und war somit DER Gewinner im Bereich „Country“.

Bei den weiblichen Countrystars setzte sich die schwangere Carrie Underwood gegen Maren Morris und Kelsea Ballerini durch und Florida Georgia Line gingen als Bestes Duo/ Gruppe hervor.

Seht hier die vollständige Liste der Nominierten und Gewinner:

ARTIST OF THE YEAR

Drake

Imagine Dragons

Post Malone

Ed Sheeran

Taylor Swift *WINNER

NEW ARTIST OF THE YEAR PRESENTED BY CAPITAL ONE

Camila Cabello *WINNER

Cardi B

Khalid

Dua Lipa

XXXTENTACION

COLLABORATION OF THE YEAR

Camila Cabello ft. Young Thug, „Havana“ *WINNER

Post Malone ft. 21 Savage, „Rockstar“

Bruno Mars & Cardi B, „Finesse“

Bebe Rexha & Florida Georgia Line, „Meant To Be“

Zedd, Maren Morris & Grey, „The Middle“

TOUR OF THE YEAR

Beyoncé & JAY–Z

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift *WINNER

U2

VIDEO OF THE YEAR

Camila Cabello ft. Young Thug, „Havana“ *WINNER

Cardi B, „Bodak Yellow (Money Moves)“

Drake, „God’s Plan“

FAVORITE SOCIAL ARTIST

BTS *WINNER

Cardi B

Ariana Grande

Demi Lovato

Shawn Mendes

FAVORITE MALE ARTIST — POP/ROCK

Drake

Post Malone *WINNER

Ed Sheeran

FAVORITE FEMALE ARTIST — POP/ROCK

Camila Cabello

Cardi B

Taylor Swift *WINNER

FAVORITE DUO OR GROUP — POP/ROCK

Imagine Dragons

Maroon 5

Migos *WINNER

FAVORITE ALBUM — POP/ROCK

Drake, „Scorpion“

Ed Sheeran, „÷ (Divide)“

Taylor Swift, ‚reputation‘ *WINNER

FAVORITE SONG- — POP/ROCK

Camila Cabello ft. Young Thug, „Havana“ *WINNER

Drake, „God’s Plan“

Ed Sheeran, „Perfect“

FAVORITE MALE ARTIST — COUNTRY

Kane Brown *WINNER

Luke Bryan

Thomas Rhett

FAVORITE FEMALE ARTIST — COUNTRY

Kelsea Ballerini

Maren Morris

Carrie Underwood *WINNER

FAVORITE DUO or GROUP — COUNTRY

Dan + Shay

Florida Georgia Line *WINNER

LANCO

FAVORITE ALBUM — COUNTRY

Kane Brown, „Kane Brown“ *WINNER

Luke Combs, „This One’s For You“

Thomas Rhett, „Life Changes“

FAVORITE SONG — COUNTRY

Kane Brown, „Heaven“ *WINNER

Dan + Shay, „Tequila“

Bebe Rexha & Florida Georgia Line, „Meant To Be“

FAVORITE ARTIST — RAP/HIP-HOP

Cardi B *WINNER

Drake

Post Malone

FAVORITE ALBUM — RAP/HIP-HOP

Drake, „Scorpion“

Lil Uzi Vert, „Luv Is Rage 2“

Post Malone, „beerbongs & bentleys“ *WINNER

FAVORITE SONG — RAP/HIP-HOP

Cardi B „Bodak Yellow (Money Moves)“ *WINNER

Drake „God’s Plan“

Post Malone ft. 21 Savage „Rockstar“

FAVORITE MALE ARTIST — SOUL/R&B

Khalid *WINNER

Bruno Mars

The Weeknd

FAVORITE FEMALE ARTIST — SOUL/R&B

Ella Mai

Rihanna *WINNER

SZA

FAVORITE ALBUM — SOUL/R&B

Khalid „American Teen“

SZA „CTRL“

XXXTENTACION „17“ *WINNER

FAVORITE SONG — SOUL/R&B

Khalid „Young Dumb & Broke“

Ella Mai „Boo’d Up“

Bruno Mars & Cardi B „Finesse“ *WINNER

FAVORITE ARTIST — ALTERNATIVE ROCK

Imagine Dragons

Panic! At The Disco *WINNER

Portugal. The Man

FAVORITE ARTIST — ADULT CONTEMPORARY

Shawn Mendes *WINNER

P!NK

Ed Sheeran

FAVORITE ARTIST — LATIN

J Balvin

Daddy Yankee *WINNER

Ozuna

FAVORITE ARTIST — CONTEMPORARY INSPIRATIONAL

Lauren Daigle *WINNER

MercyMe

Zach Williams

FAVORITE ARTIST — ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM)

The Chainsmokers

Marshmello *WINNER

Zedd

FAVORITE SOUNDTRACK

„Black Panther: The Album, Music From And Inspired By“ *WINNER

„The Greatest Showman“

„The Fate of the Furious: The Album“