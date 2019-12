Frohe Weihnachten!

Liebe Leser, Musiker/innen, Partner & Freunde…

Ein aufregendes und intensives musikalisches Jahr neigt sich dem Ende.

Wir danken für die Treue, die Ihr uns entgegengebracht habt und freuen uns auch 2020 auf ein weiteres Jahr voller Countrymusic!

In diesem 23. Jahr der Gründung (und dem 2. Jahr der Neugründung) ist viel geschehen:

Wir haben wunderbare Events, wie das Country Music Meeting Berlin, das C2C Country to Country in Berlin, das Countryfestival Middelkerke in Belgien, die Country Night Gstaad, das Trucker & Country Festival Geiselwind, den Truck Treff Kaunitz und viele viele weitere wunderbare Events erleben dürfen und wir haben gemeinsam mit Marktimpuls GmbH & Co. KG das Printmagazin Saloon – Das CountryHome Magazin ins Leben gerufen! 🎶🤠

Nun wünschen wir allen ein wunderbares Weihnachtsfest und nur das Beste für das Neue Jahr!!! ♥️🎄🍀

Ihr/ Euer CountryHome

🎄🌟🎄🌟🎄🌟🎄🌟🎄🌟🎄🌟🎄🌟🎄

Foto: Alexandra Rost