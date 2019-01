Festival Tipp – „Tree Town Music Festival“

Für alle die es im Mai 2019 in die USA verschlägt, wäre ein kleiner Abstecher nach Forrest City in Iowa mit seinen ca 4100 Einwohnern empfehlenswert. Dort findet nämlich vom 23.-26. Mai 2019 das Tree Town Music Festival statt. Für das 4-tägige Event stehen schon einige hochkarätige Stars fest, wie Jake Owen , Toby Keith, Little Texas und Tracy Lawrence, um nur einige zu nennen.

Hier gibt es weitere Informationen zum Festival: www.treetownfestival.com oder unter info@treetownfestival.com

Forrest City, wo auch das Winnebago Rv Werk ihren Sitz hat, liegt ca. 124 Meilen nödrlich von Des Moines am Highway 69 in mitten des Corn Belts. Von dort sind es dann nur noch ca. 20 Meilen bis zur Grenze von Minnesota, dem Land der Tausend Seen und ca. 35 Meilen bis zum Albert Lea Lake in Minnesota.

Iowa ist für viele nicht so bekannt, da es keine grossen Touristen Magnete hat wie Mount Rushmore, Yellow Stone Park ect. Dennoch gibt es viele versteckte Schätze in Iowa zu entdecken und das Land ist mit seinen grossen Farmflächen sehr ländlich geprägt und die Leute ursprünglich und natürlich.

Iowa ist, wenn man das typische und ursprüngliche Amerika entdecken will, genau das richtige Reiseziel.