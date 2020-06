Es geht bald wieder los im AMERICAN WESTERN SALOON

Ich hoffe ja das unsere Planung nicht hinfällig wird! Jetzt werden wir mal abwarten, was in den nächsten 2 bis 3 Wochen so passiert und ob die Ampeln alle auf Rot springen?

Nach dem ja vorgestern …. Zig Tausend, dicht an dicht gestanden haben, kann das ja möglich sein, aber das werden wir ja dann erfahren.

Nach den vielen Anfragen, wann wir denn wieder mal öffnen, habe ich das mit Jackson, am vergangenen Freitag, so abgesprochen.

Planungserleichternd ist ja nun, dass 5 Personen, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt wohnen, zusammen sitzen können.

Zwei Haushalte können sogar mit noch mehr Personen zusammen sitzen.

Selber sind wir ja auch langsam wieder hibbelig und möchten sehr gerne unsere Gäste und Freunde im Saloon begrüßen.

Küchenschluss wird eine Stunde vor Ladenschluss sein, damit auch alle zur vorgegebenen Zeit, den Saloon verlassen haben.

Wir haben die Pflichtdatenzettel so vorbereitet, dass es keine Listen für mehrere Personen mehr sind, sondern sich jeder Tisch einzeln einträgt.

See you soon @ the American Western Saloon.

Bleibt stark, Jackson & Franky und das Saloon Team

Presseinformation: Frank Lange