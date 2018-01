Eric Curch, Brothers Osborne und Maren Morris rühren bei den 60. Grammys zu Tränen

Wie erwartet war einer der emotionalsten Grammy Momente in diesem Jahr, der gemeinsame Auftritt von Eric Church, Brothers Osborne und Maren Morris.

Die vier Künstler ehrten die Opfer von Konzerttragödien mit einer Performance von Eric Claptons „Tears in Heaven“.

TJ Osborne, der eine weiße Rose zur Unterstützung der Time’s Up-Bewegung trug, sang den ersten Vers, während die Namen der Opfer der Las Vegas-Tragödie hinter ihnen auf Papierlaternen leuchteten. Maren Morris kam als nächste, bevor dann alle vier, einschließlich John Osborne, auf der Brücke harmonierten. Eric Church schloss die Ballade mit einer eigenen unnachahmlichen Darbietung ab.

Church, Morris und Brothers Osborne waren alle im vergangenen Herbst auf dem Route 91 Harvest Festival in Las Vegas aufgetreten, kurz bevor ein Schütze während des Auftritts von Jason Aldean am 1. Oktober das Feuer auf die Menge der Country-Musikfans eröffnete. Bei der tödlichsten Schießerei in der modernen US-Geschichte wurden 58 Menschen getötet und mehr als 500 verletzt.

Der Tribut – Song „Tears in Heaven“ war aber auch zu Ehren der 22 Opfer, die im Mai bei einem Ariana Grande Konzert in Manchester ums Leben kamen.

Seht hier den emotionalen Auftritt in einem Twitter Post von Ariana Grande:

📹| @brothersosborne , @MarenMorris and @ericchurch payed tribute to those we lost in Manchester and in Vegas tonight at the #GRAMMYs!♡ pic.twitter.com/Lymnkz5YGs

— Ariana Grande News (@ariweeklynews) January 29, 2018