Eric Church & Jazmine Sullivan singen Nationalhymne beim Super Bowl LV

Country- Superstar Eric Church und R’n’B- Sängerin Jazmine Sullivan duettierten “The Star-Spangled Banner” zum 55. Super Bowl.

Am Sonntag, den 07.02.2021 wurde das Endspiel der aktuellen Super Bowl Saison im Raymond James Stadium in Tampa (Florida) ausgetragen, erstmals in der Geschichte des Super Bowls spielte eine Mannschaft im eigenen Stadion. Die Tampa Bay Buccaneers siegten im Heimatstadion mit 31:9 gegen die Kansas City Chiefs.

Es war auch das Erste Mal, dass Eric Church und Jazmine Sullivan zusammen auftraten und ebenso das erste Mal, dass die Nationalhymne als Duett vorgetragen wurde.

Sie sangen gemeinsam auf “Rockets ‘Red Glare”, als über dem Stadion ein Feuerwerk erstrahlte:

Foto: CBS