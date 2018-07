Eric Church – Heiße News!

Vor wenigen Tagen machte Eric Church seine Fans auf Social Media neugierig.

Heute am 12. Juli um 15Uhr europäischer Zeit ließ er die Neuigkeit per Live- Video raus:

Am 5. Oktober erscheint nach drei Jahren sein neues Album „Deperate Man“ und schon am kommenden Freitag erscheint die gleichnamige Single. Für den Fanclub gibt’s die Single heute schon.

Zusammen mit Co-Autor Ray Wylie Hubbard, greift „Desperate Man“ dort auf, wo Mr. Misunderstovys „Chattanooga Lucy“ aufgehört hat, mit ein bisschen Funk und Southern Rock, eine Hymne die auf CCRs „Fortunate Son“ gebaut wurde. Aber es ist auch unmissverständlich Eric Church, der rhythmischen Brüchen und Texten vorankommt, die ein bewegendes Bild des Kampfes auf der Suche nach Vernunft in einer zerschlagenen, aber schönen Welt zeichnen. „But hey, what can I say? I’m a desperate man„, singt Church.

Das Album weckt schon heute unser Interesse und wir freuen uns darauf, wenn wir es in 85 Tagen hören können! Der Superstar hat ja auch wirklich lang auf neues Material warten lassen…