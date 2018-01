Heute wäre einer der größten Rock `n` Roll Sänger, Elvis Presley, 83 Jahre alt geworden.

Geboren am 08. Jan. 1935 in Tupelo, Mississippi zogen seine Eltern, als Elvis 13 war nach Memphis, Tennessee.

Dort in Memphis in seinem Anwesen „Graceland“ starb er am 16. August 1977 im Alter von 42 Jahren, im genau gleichen Alter, wie seine Mutter starb, während Elvis seine Militärdienstzeit ableistete.

Photo: http://www.elvis.de/bilder/