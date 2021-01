Ed Bruce (*1939 , †2021)

Ed Bruce, Countrysänger, Songwriter und Schauspieler, wurde 29. Dezember 1939 in Arkansas geboren.

Ed Bruce wuchs in Memphis aus und lernte 1957 den Inhaber von Sun Records kennen. Im gleichen Jahr nahm er seine erste Single “Rock Boppin’ Baby / More Than Yesterday” auf.

1973 unterschrieb er einen Plattenvertrag bei United Artists und veröffentlichte 1975 den Song “Mamas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys”. Mit diesem gelang ihm der Sprung in die Top-20.

Seinen einzigen #1 Hit als Sänger hatte Ed Bruce 1981 mit “You’re the Best Break This Old Heart Ever Had”.

Im Juni 2018 wurde er an der University of Arkansas mit dem Arkansas Country Music Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Ed Bruce war nicht nur ein Country-Sänger sondern auch talentierter Schauspieler. Er spielte u.a. in den Western- Serien “Bret Maverick” und “The Chisholms” mit.

Am 08.01.2021 starb Ed Bruce im Alter von 81 Jahren.

R.I.P. 😔 🕯 🙏

Foto: Ed Bruce / Wikipedia